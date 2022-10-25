多款洗髮噴霧及兩款瓶裝生羊奶飲料需回收（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

多款洗髮噴霧（dry shampoos）因含有一種可致癌的物質而需要回收，食品方面，兩款瓶裝生羊奶飲料需要回收。

聯邦食品及藥物管理局（FDA）表示，多個品牌於2021年10月前生產的洗髮噴霧的苯含量可能超標，廠商自願回收。

苯是一種可致癌的物質，受影響的牌子包括Dove、Tresemmé 、Suave、Nexxus、Bed Head和Rockaholic。

想了解有問題產品的批次，請點擊：https://cdn.sanity.io/files/92ui5egz/production/37c6fa84b8f3c825ef1d86bb3ba90d54417e795a.pdf

另一方面，加州食品及農業部（CDFA）證實，中谷Stanislaus縣出產及包裝的Valley Milk Simply Bottled瓶裝生羊奶，64盎司，和DESI MILK瓶裝生羊奶，同樣64盎司中，檢測到空腸彎曲桿菌，受影響的批次生產日期是今年10月21日至31日。

空腸彎曲菌是動物的正常寄居菌，人體感染的症狀包括肚瀉、腹部絞痛和發燒，患者通常於約一週會完全康復，當局暫時未收到感染個案。

需回收的瓶裝生羊奶生產日期: 2022年10月21日至31日。

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