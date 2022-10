多款洗髮噴霧及兩款瓶裝生羊奶飲料需回收（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

多款洗髮噴霧(dry shampoos)因含有一種可致癌的物質而需要回收,食品方面,兩款瓶裝生羊奶飲料需要回收。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)表示,多個品牌於2021年10月前生產的洗髮噴霧的苯含量可能超標,廠商自願回收。

苯是一種可致癌的物質,受影響的牌子包括Dove、Tresemmé 、Suave、Nexxus、Bed Head和Rockaholic。

想了解有問題產品的批次,請點擊:https://cdn.sanity.io/files/92ui5egz/production/37c6fa84b8f3c825ef1d86bb3ba90d54417e795a.pdf

另一方面,加州食品及農業部(CDFA)證實,中谷Stanislaus縣出產及包裝的Valley Milk Simply Bottled瓶裝生羊奶,64盎司,和DESI MILK瓶裝生羊奶,同樣64盎司中,檢測到空腸彎曲桿菌,受影響的批次生產日期是今年10月21日至31日。

空腸彎曲菌是動物的正常寄居菌,人體感染的症狀包括肚瀉、腹部絞痛和發燒,患者通常於約一週會完全康復,當局暫時未收到感染個案。

需回收的瓶裝生羊奶生產日期: 2022年10月21日至31日。

