聯邦司法部起訴13名中國人 被指與中國政府間諜有關（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦司法部於過去一週調查多宗與中國政府間諜有關的案件,總共起訴13名中國人,其中兩名被起訴的中國情報人員,涉嫌透過賄賂執法部門人員,來獲取涉及華為案的機密資料,妨礙司法公正。

根據法庭文件,被起訴的兩名中國情報人員Guochun He和Zheng Wang,涉嫌賄賂一名美國執法機構的員工,竊取有關2019年司法部對中國電訊商華為刑事起訴案,調查的機密文件,當中包括證人、證據和潛在的新指控,其中一名被告,用虛疑貨幣比特幣,支付了大約61,000美元賄款,以獲取機密文件,但事實上,該名被賄賂的人員,是聯邦調查局(FBI)的雙重間諜,當局正發出通緝令。

聯邦副司法部長Lisa Monaco說:「中國尋求成為世界舞台上的大國,並在多個領域挑戰美國,今天的案例清楚地表明,中國特工在過程中,會觸犯法律並違反國際準則。」

除了這宗案件外,司法部亦公佈另外兩宗涉及中國公民在美行動的案件,司法部在過去一個星期,對11名中國男子提出刑事起訴。

當中四人被指以學術機構作掩飾,試圖採購敏感技術和設備,並干預"會使中國政府尷尬"的抗議活動。

另外7人則涉及參與中國的「獵狐行動」,對1名住在美國的人民和他家人進行監視和騷擾,協助中國政府脅迫這名居民返回中國。

FBI局長表示,13個被起訴的人當中,10人是中國情報人員和中國政府官員。

華府長期以來一直指責中國干涉美國政治事務,並竊取機密以及知識產權。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。