聯邦司法部起訴13名中國人 被指與中國政府間諜有關（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦司法部於過去一週調查多宗與中國政府間諜有關的案件，總共起訴13名中國人，其中兩名被起訴的中國情報人員，涉嫌透過賄賂執法部門人員，來獲取涉及華為案的機密資料，妨礙司法公正。

根據法庭文件，被起訴的兩名中國情報人員Guochun He和Zheng Wang，涉嫌賄賂一名美國執法機構的員工，竊取有關2019年司法部對中國電訊商華為刑事起訴案，調查的機密文件，當中包括證人、證據和潛在的新指控，其中一名被告，用虛疑貨幣比特幣，支付了大約61,000美元賄款，以獲取機密文件，但事實上，該名被賄賂的人員，是聯邦調查局（FBI）的雙重間諜，當局正發出通緝令。

聯邦副司法部長Lisa Monaco說：「中國尋求成為世界舞台上的大國，並在多個領域挑戰美國，今天的案例清楚地表明，中國特工在過程中，會觸犯法律並違反國際準則。」

除了這宗案件外，司法部亦公佈另外兩宗涉及中國公民在美行動的案件，司法部在過去一個星期，對11名中國男子提出刑事起訴。

當中四人被指以學術機構作掩飾，試圖採購敏感技術和設備，並干預＂會使中國政府尷尬＂的抗議活動。

另外7人則涉及參與中國的「獵狐行動」，對1名住在美國的人民和他家人進行監視和騷擾，協助中國政府脅迫這名居民返回中國。

FBI局長表示，13個被起訴的人當中，10人是中國情報人員和中國政府官員。

華府長期以來一直指責中國干涉美國政治事務，並竊取機密以及知識產權。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。