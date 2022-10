【KTSF】

蘋果公司正在提高其影音訂閱服務的價格,蘋果音樂和蘋果電視週一起都漲價了。

Apple Music的個人月費漲價一美元,升至每月10.99美元,家庭計劃最多可支持5個人,現在是16.99美元,漲了2美元。

該公司表示,因為許可成本上升了,所以價格隨之上漲。

同時在電視和電影方面,Apple TV PLUS的月費上漲了40%,達到6 .99美元。

蘋果表示,新價格反映了其拓展服務的產品範圍。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。