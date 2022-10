調查發現全美數百萬初中生和高中生吸電子煙

【KTSF 張擎鳳報導】

最近的一項調查發現,全國有數百萬初中生和高中生吸電子煙,這是一個緊急的公共衛生問題。

根據聯邦疾控中心(CDC)和聯邦食品及藥物管理局(FDA)的數據,今年全國有超過250萬名初中和高中生吸電子煙。

推動減少青少年吸煙的非牟利組織Tobacco-Free Kids代表Vince Willmore說:「青少年不只是在嘗試電子煙.他們一直在吸電子煙。」

Tobacco-Free Kids表示,在許多電子煙中發現的尼古丁,不僅會讓人上癮,還會影響發育中腦部,會影響學生的注意力,記憶與學習能力。

Willmore說:「現在市場上的許多電子煙,都含有大量的尼古丁,其中一些的尼古丁含量相當於20支香煙。」

2022年全國青少年吸煙調查顯示,近85%的初中生和高中生選擇了有味道的產品。

水果是最受歡迎的口味,其次是薄荷、薄荷醇和糖果或其他甜的口味。

Vince Willmore說:「我們需要清除有味道的產品市場,但不幸的是,FDA一次又一次錯過了保護我們孩子的限期。」

FDA在一份聲明中表示,正在積極監察,一旦發現違規行為,將迅速採取糾正措施,特別是針對受年輕人歡迎的產品。

FDA表示,已向一些銷售在這次調查中最常見品牌的公司發出警告信,並說這些產品是在未經授權的情況下出售。

