密蘇里州聖路易斯市一間高中週一早上發生槍擊案,槍手闖入校園,開槍擊斃一名婦人和一名少女,並槍傷6人,槍手與警方駁火後被擊斃。

事發於當地時間早上9時許,地點在Central Visual and Performing Arts高中,警方稱,槍手大約20餘歲,警方尚未透露死傷者與槍手的身分。

案發時在現場的一名少女稱,她與槍手打了個照面,他的槍械似乎被卡著,讓她有機會成功逃命。

