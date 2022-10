【KTSF】

一些衛生專家說,有一批新的新冠病毒變種,可能會導致今年冬天出現病例激增。

在歐洲和新加坡,這些變種病毒株的感染病例越來越多。

德州兒童醫院疫苗開發中心的聯合主任,將這些變種統稱為Scrabble Variants,拼字遊戲變體,因為它們有Q和X字母,會在拼字遊戲中獲得高分。

疾病控制和預防中心表示,這些新的變種佔上周全國報告的所有新冠病例的近3分之1。

