南灣聖荷西發生持刀襲擊案,一名男人死亡。

根據警方,警員週六凌晨約2點,接報去到聖荷西McKee Road 1700號路段,警員抵達現場後,發現一名男人身上最少一處被刺傷,受害人當場證實死亡。

警方指出兇手仍然在逃,正在調查行兇動機,未有公佈疑犯資料。

該案件是聖荷西今年第29宗兇殺案,當局呼籲市民向警方提供資料,匿名舉報熱線是(408) 947-7867。

另外,聖荷西市議會日前通過撥款,提供警員簽約獎金,希望能夠幫忙解決當地警員短缺的問題,讓加入聖荷西警方的警員,可以獲得一萬元的簽約獎金。

市府目前已預留足夠經費,準備發放給15名警員。

