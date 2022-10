【KTSF】

一種冬季常見的病毒,RSV呼吸道合胞體病毒,病例最近激增,來到近兩年來的新高。

聯邦疾控中心(CDC)資料顯示,10月15號一週的RSV病例數超過7,300例。

對大部分人來說,RSV呼吸道病毒通常會導致輕微類似感冒的症狀,通常一到兩週就會痊癒。

不過嬰兒和老年人的症狀會比較嚴重,目前病例分布全美多地,有部分兒童醫院稱已不勝負荷。

不過聯邦數據顯示,目前兒童病床數比過去兩年都來得充裕。

有專家指,今年冬天,美國民眾將要應付流感、新冠肺炎,以及RSV呼吸道病毒三重挑戰。

