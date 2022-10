辛偉誠當選保守黨黨魁 將成英國首位非白人首相

【有線新聞】

辛偉誠當選英國保守黨黨魁,將成為英國首位非白人首相。42歲的他曾經擔任財相,帶領英國度過疫情大流行,但他在疫情期間也掀起不少爭議。

辛偉誠以39歲之齡,成為英國歷來最年輕財相,上任數星期遇到新型肺炎疫情大爆發,英國實施封城。辛偉誠接連推出多項措施救經濟,撥出數千億英鎊支持企業,保證所有僱員獲得八成薪金,承諾不惜一切代價,幫助民眾度過疫情大流行。

辛偉誠說:「我們擬訂經濟應對措施,保障數以百萬計的就業、企業、自僱人士、慈善機構和家庭。」

經濟政策為辛偉誠贏得掌聲,這名移民後代財金經驗豐富,在牛津大學攻讀哲學、政治和經濟學,及後在美國史丹福大學取得工商管理碩士學位,曾在投資銀行和對沖基金任職創辦過投資公司,他與太太坐擁超過7億英鎊財富,在英國富豪榜排222位。

辛偉誠2015年才當選議員步入政壇,被視為保守黨新星,給人印象沉穩、規矩、喜歡整潔的髮型,與當時首相約翰遜對比鮮明。

不過同樣爭議不斷,包括擔任財相期間仍持有美國綠卡,直到去年才放棄,被質疑對英國缺乏忠誠;他又被傳媒揭發在「封城」期間,違規出席為約翰遜生日舉辦的派對,結果雙雙要罰款;辛偉誠的印度裔富有妻子亦被指利用非定居英國身份,逃避為海外資產繳稅,引起猛烈批評。

不過要數最損害其形象的,始終是被指是帶頭「跳船」離開約翰遜內閣,導致約翰遜在壓力中下台。逼宮後,辛偉誠參選黨魁,但不敵卓慧思。接替約翰遜的卓慧思,因為減稅方案弄得焦頭爛額,極速下台,最終由熟悉經濟的辛偉誠成功拜相。

