辛偉誠當選保守黨黨魁 將成英國首位非白人首相

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辛偉誠當選英國保守黨黨魁，將成為英國首位非白人首相。42歲的他曾經擔任財相，帶領英國度過疫情大流行，但他在疫情期間也掀起不少爭議。

辛偉誠以39歲之齡，成為英國歷來最年輕財相，上任數星期遇到新型肺炎疫情大爆發，英國實施封城。辛偉誠接連推出多項措施救經濟，撥出數千億英鎊支持企業，保證所有僱員獲得八成薪金，承諾不惜一切代價，幫助民眾度過疫情大流行。

辛偉誠說：「我們擬訂經濟應對措施，保障數以百萬計的就業、企業、自僱人士、慈善機構和家庭。」

經濟政策為辛偉誠贏得掌聲，這名移民後代財金經驗豐富，在牛津大學攻讀哲學、政治和經濟學，及後在美國史丹福大學取得工商管理碩士學位，曾在投資銀行和對沖基金任職創辦過投資公司，他與太太坐擁超過7億英鎊財富，在英國富豪榜排222位。

辛偉誠2015年才當選議員步入政壇，被視為保守黨新星，給人印象沉穩、規矩、喜歡整潔的髮型，與當時首相約翰遜對比鮮明。

不過同樣爭議不斷，包括擔任財相期間仍持有美國綠卡，直到去年才放棄，被質疑對英國缺乏忠誠；他又被傳媒揭發在「封城」期間，違規出席為約翰遜生日舉辦的派對，結果雙雙要罰款；辛偉誠的印度裔富有妻子亦被指利用非定居英國身份，逃避為海外資產繳稅，引起猛烈批評。

不過要數最損害其形象的，始終是被指是帶頭「跳船」離開約翰遜內閣，導致約翰遜在壓力中下台。逼宮後，辛偉誠參選黨魁，但不敵卓慧思。接替約翰遜的卓慧思，因為減稅方案弄得焦頭爛額，極速下台，最終由熟悉經濟的辛偉誠成功拜相。

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