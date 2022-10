奧克蘭市內針對電動工具的偷竊案有上升趨勢

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警方表示,近日市內針對電動工具的偷竊案有上升趨勢,有承包商被偷走載有工具的貨車三次,損失幾千元的工具。

在奧克蘭的Home Depot建材店,有承包商工人說,電動工具的搶劫及偷竊案是個大問題。

工人Mike Marini指,這類案件在奧克蘭及舊金山(三藩市)較常見,但基本上每個地方都有發生。

他表示,自從他的Pickup貨車被偷走,要重新添置各種工具後,他們不再將工具留在工作地點,亦不再將貨車停泊在店內,而是將它們開回家。

他們盡力而為,但問題繼續發生。

有一天工作的時候,幾個放在車上的電池被人偷走。

警方呼籲將名字及電話刻在電動工具上,可以的話亦可以裝上GPS追蹤器。

工人Mike Marini指,情況很離譜,但沒有任何事可以做到,只可以繼續向前看。

不少承包商工人表示,匪徒不單針對他們的工具犯案,亦向他們身上的錢下手。

工人David Belcher表示,因為有時收支票的話,支票可能會彈票,所以寧願收現金。

而他上年就被匪徒劫去身上的150元,他當時落淚,感恩沒有失去性命。

奧克蘭警方沒有公佈近月承包商工人被劫的數字,但最新的報告指,搶劫案及偷竊案,分別比上年上升3%及15%。

