【有線新聞】

訪問台灣的德國國會代表團議員與蔡英文會面。

蔡英文在總統府接見德國國會人權委員會訪問團多個跨黨派議員,率團的議員海特致辭說,台灣不單正面對北京口頭上的威嚇,也正面對軍事威懾,德國認為若果要改變台海現狀必須基於和平的方法,而且必須雙方一致有共識作出決定。

蔡英文指,台灣是共享民主自由價值的重要夥伴,希望德國可以把台灣接軌國際人權體系的努力及對民主自由人權的重視,分享給國際社會。今次是不足一個月內德國第二度派團訪台。

