德國有環保人士向印象派畫家莫內的名畫潑薯蓉,呼籲正視氣候變化導致糧食危機。

兩名示威者周日在波茨坦 巴貝里尼博物館,向莫內名畫《乾草堆》潑灑濃稠液體,再蹲下塗膠水,將手掌黏貼在牆上,兩人大叫口號,要求德國政府停止開採化石燃料。

環保組織「最後世代」在社交平台承認是他們潑灑薯蓉,博物館指畫作沒有受損。

今次是十日内再有名畫成為示威者目標,本月中有環保人士,向倫敦國家美術館內的梵高名畫《向日葵》潑蕃茄湯。

