加州31號提案建議規範某些添加味道的菸草製品（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州31號提案建議規範某些添加味道的菸草製品,影響到的包括電子菸和香菸等產品。

加州31號提案是一項公投提案,讓選民針對2020年的一項禁止零售販賣特定味道菸草製品的法律進行公投。

2020年8月州議會通過SB 793法律,並獲得州長紐森簽署,禁止商店或自動販賣機零售特定添加味道的菸草產品,包括電子菸、香菸、口嚼菸草,以及菸草增味劑等等,違規的商家會被罰款250美元,但手工雪茄、散葉的煙草和合法的水菸等就不在禁止之列。

不過該法案當時並未實施,因為有請願要求對法律進行公投,並順利通過門檻放上今年11月的選票,由加州選民公投決定是否實施。

簡單來說,如果對31號提案投贊成票,就是同意准許該法律生效,投反對票則是否決該法律,讓該法律無法實施。

提案的財務影響方面,根據加州立法分析辦公室,提案如果通過,將使得州府的煙草稅收每年減少數千萬到一億美元之間。

支持提案的陣營,包括美國癌症協會、癌症行動網絡、美國肺臟協會加州分會和美國心臟協會等,支持陣營認為提案可以拯救生命,保護孩子,終結糖果味道菸草產品的銷售,包括電子菸和薄荷菸等。

支持陣營指責大型煙草公司使用糖果味道產品去吸引孩子消費,卻讓他們養成一生的尼古丁上癮,每五個有吸菸的孩子,就有四個是從糖果味道的產品開始的。

反對陣營則沒有官方網站,該陣營認為提案只會禁止對成人銷售菸草,因為現行加州法律,本來就禁止販售香菸給21歲以下人士。

反對者抨擊提案將引發更多已經存在的黑市菸草交易,該陣營抨擊提案過於極端,禁止的菸草產品遠多過聯邦食品及藥物管理局(FDA)所允許的範圍,這也會導致吸菸人士去購買其他危害更大的菸草產品。

