加州29號提案建議加強規範洗腎診所（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月的選舉,加州共有7項州提案需要表決,先前已經陸續介紹過五個加州提案,本集帶您了解跟加強規範洗腎診所有關的加州29號提案。

加州29號提案建議修改法例,在洗腎診所要求持有執照的醫療專業人士在場,並確立州政府的其他要求。

腎臟透析診所,也就是俗稱洗腎中心,腎病患者因為腎不能排除體內血中的代謝廢物,而必須依靠機器來洗腎維持生命,加州有約650間洗腎診所,每月服務約8萬名腎臟患者。

加州29號提案建議,要求洗腎診所在治療患者期間,要有六個月相關經驗的醫生、護士師或醫生助理在場,當診所人力不足時,則可以通過授權讓符合資格的專業醫護人員透過遠距方式取代。

提案同時要求診所要向患者公開擁有該診所5%或以上股權的所有醫生,要求診所要向州府通報跟透析相關的感染數據。

提案並建議禁止洗腎診所沒有取得州府批准,就擅自關閉或減少服務,禁止洗腎診所基於費用問題而拒絕治療患者。

財務影響方面,根據加州立法分析辦公室資料,該提案如果通過,州府和地方政府將會增加每年數千萬元的開支。

支持提案的陣營認為,對於腎臟末期患者來說,洗腎毫不誇張的說就是能讓他們活下去的因素,而且要依賴血液透析,直到他們接受腎臟移植或是直到去世,而既然患者如此依賴這項服務,就應該確保洗腎診所安全和有效,該提案就是在保護病人。

支持陣營並抨擊大型洗腎機構要保護自身利益而非患者,才會反對該提案。

反對陣營包括洗腎患者和醫護人士,認為該提案反而將危及患者生命,因為龐大的開支將導致社區洗腎診所關閉或削減服務。

反對陣營認為,目前洗腎診所已經受到聯邦和加州法律嚴格的規範,並提供高品質的照顧,患者已經有各自的專科醫生,並由特殊經驗的護士照顧。

反對陣營抨擊這是特殊利益團體第三度提出類似提案,而過去兩次都被選民否決。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。