Atherton豪宅後院掘出賓士跑車 已過世華裔屋主有前科

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中半島San Mateo縣的豪宅區Atherton，日前在一間豪宅後院發現埋藏了一輛賓士跑車，警方接手後，現在已經將跑車挖出，據悉已過世的前華裔屋主有前科。
經過連日來的挖掘，檢調人員終於在Atherton市Stockbridge路一間價值1500萬美元的豪宅後院，把被埋在地底下4到5呎的一輛賓士敞篷跑車挖了出來。
警方在跑車後車廂發現幾袋沒有用過的水泥，該跑車於1992年在中半島Palo Alto市被報失竊。
當局正在DMV檔案翻查更多車輛記錄，但相信車主已經過世。
警方表示，該豪宅正進行花園工程，工作人員上週發現有車輛埋在地底下。
警方接手後，出動的尋屍犬曾發出可能有屍體的信號，不過目前沒有找到任何屍體。
Atherton警方表示，目前還不清楚尋屍犬聞到什麼，除了屍體外，也有可能是之前有園丁受傷出血等。
警方表示，會在星期一提供更多細節，San Mateo縣警也已加入調查。
據報這一間豪宅從1990年代開始，已經轉讓過兩到三次，現任屋主在2020年買下這間豪宅。
根據舊金山紀事報報導，在1990年代，香港移民Johnny Bocktune Lew與家人曾住在這間房屋，Lew曾因企圖謀殺罪入獄，也曾因涉嫌謀殺及保險欺詐被捕。
Lew在2015年死於肺癌。
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