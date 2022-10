Atherton豪宅後院掘出賓士跑車 已過世華裔屋主有前科

【KTSF】

中半島San Mateo縣的豪宅區Atherton,日前在一間豪宅後院發現埋藏了一輛賓士跑車,警方接手後,現在已經將跑車挖出,據悉已過世的前華裔屋主有前科。

經過連日來的挖掘,檢調人員終於在Atherton市Stockbridge路一間價值1500萬美元的豪宅後院,把被埋在地底下4到5呎的一輛賓士敞篷跑車挖了出來。

警方在跑車後車廂發現幾袋沒有用過的水泥,該跑車於1992年在中半島Palo Alto市被報失竊。

當局正在DMV檔案翻查更多車輛記錄,但相信車主已經過世。

警方表示,該豪宅正進行花園工程,工作人員上週發現有車輛埋在地底下。

警方接手後,出動的尋屍犬曾發出可能有屍體的信號,不過目前沒有找到任何屍體。

Atherton警方表示,目前還不清楚尋屍犬聞到什麼,除了屍體外,也有可能是之前有園丁受傷出血等。

警方表示,會在星期一提供更多細節,San Mateo縣警也已加入調查。

據報這一間豪宅從1990年代開始,已經轉讓過兩到三次,現任屋主在2020年買下這間豪宅。

根據舊金山紀事報報導,在1990年代,香港移民Johnny Bocktune Lew與家人曾住在這間房屋,Lew曾因企圖謀殺罪入獄,也曾因涉嫌謀殺及保險欺詐被捕。

Lew在2015年死於肺癌。

