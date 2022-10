影評：母親化悲憤為力量的歷史劇《蒂爾》

https://youtu.be/JQ7qOa1DIwk

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

1957年密西西比州,發生一名非洲裔青少年被人以私刑殺害。母親為兒子爭取正義的事件,搬上大熒幕。

1957年夏天的芝加哥,在種族歧視普遍的年代,單身母親Mamie 和14歲兒子Emmett,過著淳樸、快樂的生活。在祖母的建議下,Emmett 獨自到密西西比州,探訪表兄弟。Mamie 縱然答應但還是不放心。畢竟在那個年代,非洲裔和白人的相處,在北部的大城市和南部的小鎮完全不同。Mamie 要兒子在和白人接觸時,必須特別謹慎。但是到了Money 鎮的幾天後,在一間21歲白人女子看守的雜貨店內,Emmett 因為和這女子說話、對她吹口哨,兩名白人男子就在晚上到Emmett 住的地方,把他強行帶走。之後對Emmett 以私刑殺死。Mamie 之後要為孩子爭取正義,過程也成為非洲裔爭取民權的代表人物。

很難相信65年前的美國,竟然發生這類慘無人道的事件。但更加令人氣憤的是,這類私刑在今年才被聯邦立法禁止。

導演Chinonye Chukwu,雖然刻意避開刻畫殘殺的鏡頭。但還是選擇讓觀眾看到母親為什麼,在悲痛的同時,選擇開棺喪禮,見證這個年代殘酷卻毫無理由的暴行。

電影的亮點,毫無疑問的是演母親的Danielle Deadwyler。她的顧慮和悲痛令人心痛,向公眾發言和在法庭中的一幕,更加令人震撼。在頒獎季節中,肯定會聽到她的名字。她對劇中人物帶極高至尊的演出,也將叫觀眾注意這顆新星的誕生。

《蒂爾 Till》帶給觀眾強烈的震撼。滿分五分中得四分半,觀眾不該錯過。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://www.unitedartistsreleasing.com/till/

“Till” Review: Historical drama calling out America’s racial injustice

“Screening Room” reviews “Till”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.unitedartistsreleasing.com/till/

Now in theatres