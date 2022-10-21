北加受冷鋒影響週末部分地區或下雪下雨 灣區料刮大風

【KTSF 歐志洲報導】

北加州受一股冷鋒影響，這個週末部分地區會下雪和下雨，預測灣區會刮起大風。

一股冷鋒將從太平洋西北部降臨加州，部分地區會刮風、下雨，甚至下雪，這也意味著距離冬天不遠了。

加州北部和Sierra Nevada地區下雨機率最高，灣區早前的天氣預告指出，會有三成下雨的可能，但是現在這個可能性在下降中。

舊金山紀事報引述國家氣象局在灣區的分局表示，週六可能會有些許雨水，但是最多只是百分之一吋。

比較明顯會出現的天氣狀況是較涼的天氣和會刮風，北灣和東灣的風勢，可以是每小時15至45英里，一些經常掛強風的地方，甚至會到50英里。

灣區內陸地區會從週五的華氏80到90度，降到週六的60多度，但是星期天將會稍微變暖，因為風向會從內陸往西吹，而這乾燥的風也會增加山火風險。

Sierra山區在週六可能出現多達一寸的降雪，氣象學家也認為在幾個星期後，可能就會有開始滑雪的條件。

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