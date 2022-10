調查國會大樓衝擊事件眾院委員會正式向特朗普發傳票

【KTSF 張麗月報導】

調查去年1月6日國會大樓衝擊事件的國會眾議院特別委員會週五宣布,已經正式向前總統特朗普發出傳票,要求他親身宣誓作證。

國會眾議院特別調查委員會認為,特朗普是策劃企圖推翻2020年總統大選結果整個計劃的核心人物,因此發出傳票,設法迫使特朗普親身宣誓作證,以及提供有關文件。

委員會下令特朗普在11月4日之前提交相關文件,以及大概在11月14日左右要求他親身出席一至幾天的宣誓作證,跟以前宣布發出傳票不同的地方在於,委員會今次公開致送給特朗普的全部傳票內容,以及要求他交出的文件,至今仍未清楚特朗普是否會作證。

委員會在寫給特朗普的信件中指出,在舉行過的聆訊中,他們已經收集了大量證據,包括來自幾十個特朗普委任的前政府官員和職員提供的資料,證明特朗普親自統籌和監督計劃試圖推翻2020年總統大選結果,以及阻礙政權和平移交。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。