調查國會大樓衝擊事件眾院委員會正式向特朗普發傳票

October 21, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

調查去年1月6日國會大樓衝擊事件的國會眾議院特別委員會週五宣布，已經正式向前總統特朗普發出傳票，要求他親身宣誓作證。

國會眾議院特別調查委員會認為，特朗普是策劃企圖推翻2020年總統大選結果整個計劃的核心人物，因此發出傳票，設法迫使特朗普親身宣誓作證，以及提供有關文件。

委員會下令特朗普在11月4日之前提交相關文件，以及大概在11月14日左右要求他親身出席一至幾天的宣誓作證，跟以前宣布發出傳票不同的地方在於，委員會今次公開致送給特朗普的全部傳票內容，以及要求他交出的文件，至今仍未清楚特朗普是否會作證。

委員會在寫給特朗普的信件中指出，在舉行過的聆訊中，他們已經收集了大量證據，包括來自幾十個特朗普委任的前政府官員和職員提供的資料，證明特朗普親自統籌和監督計劃試圖推翻2020年總統大選結果，以及阻礙政權和平移交。

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