【KTSF】

華盛頓州一個原住民部落一名警員,週四接報調查一宗槍擊案,期間中槍,事件造成兩人死亡,一人受傷,兩名疑犯被捕,一人仍然在逃。

華盛頓州Colville印第安人保留區警方指,警員週四接報調查一宗槍擊案,現場發現兩人中槍身亡,當時一輛正離開現場的車,車上的人向該警員開火,警員手臂中槍,情況穩定。

當局於深夜出動聯邦調查局(FBI)、邊境巡邏隊等10多個政府機構,結果於週五早上拘捕了兩名疑犯,還有一名疑犯仍然在逃.

