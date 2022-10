舊金山逾61,000個房屋單位空置 比率歷來新高

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)預算及立法辦事處發表的報告顯示,全市有超過61000個房屋單位空置,佔市內所有房屋的一成半,空置率是歷來新高,另外,有業內人士預測,舊金山5分之1的辦公室,直到2026年都會保持空置狀態。

舊金山有超過4,000人無家可歸,但市府發表的最新報告顯示,市內61400多個房屋單位空置,與2019年的4萬多個空置房屋相比增加52%,而出租單位的空置率升幅更大,2019年至2021年之間上升了142%。

在11月的選舉中,舊金山選民將表決M提案,M提案建議向空置的房屋徵收空置稅,有超過三個或以上住宅單位的房屋,如果一年裡面超過一半的日子空置,政府就會向業主徵收空置稅。

如提案得到選民通過,將會在2024年實行。

另一方面,巿府首席經濟學家Ted Egan指,大流行導致遠程工作的員工增加,所以導致舊金山的辦公室空置率從大流行前的大約5%,上升到今年第三季度的24%。

Egan指出,舊金山辦公室的僱主所帶動的經濟活動,佔市內生產總值近4分之3。

他指出,儘管大部分辦公室仍然空置,但舊金山仍會獲得物業稅收,因為租戶會嘗試分租,並不想解約,因此會繼續為業主帶來收入。

根據商業房地產經紀公司JLL仲量聯行的分析預測,到2026年,舊金山近兩成至兩成半的辦公室將保持空置狀態。

經濟學家指出,要預測未來幾年辦公室空置率的走向,將是高度投機,因為許多員工和僱主對混合工作方式仍有不確定性,雖然全國幾乎所有經濟活動都接近甚至超越大流行前的水平,但如果辦公室租金由於在家工作模式而長久降低,空置率高企的話,那來自辦公室物業的物業稅將按比例減少。

