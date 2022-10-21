舊金山逾61,000個房屋單位空置 比率歷來新高

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）預算及立法辦事處發表的報告顯示，全市有超過61000個房屋單位空置，佔市內所有房屋的一成半，空置率是歷來新高，另外，有業內人士預測，舊金山5分之1的辦公室，直到2026年都會保持空置狀態。

舊金山有超過4,000人無家可歸，但市府發表的最新報告顯示，市內61400多個房屋單位空置，與2019年的4萬多個空置房屋相比增加52%，而出租單位的空置率升幅更大，2019年至2021年之間上升了142%。

在11月的選舉中，舊金山選民將表決M提案，M提案建議向空置的房屋徵收空置稅，有超過三個或以上住宅單位的房屋，如果一年裡面超過一半的日子空置，政府就會向業主徵收空置稅。

如提案得到選民通過，將會在2024年實行。

另一方面，巿府首席經濟學家Ted Egan指，大流行導致遠程工作的員工增加，所以導致舊金山的辦公室空置率從大流行前的大約5%，上升到今年第三季度的24%。

Egan指出，舊金山辦公室的僱主所帶動的經濟活動，佔市內生產總值近4分之3。

他指出，儘管大部分辦公室仍然空置，但舊金山仍會獲得物業稅收，因為租戶會嘗試分租，並不想解約，因此會繼續為業主帶來收入。

根據商業房地產經紀公司JLL仲量聯行的分析預測，到2026年，舊金山近兩成至兩成半的辦公室將保持空置狀態。

經濟學家指出，要預測未來幾年辦公室空置率的走向，將是高度投機，因為許多員工和僱主對混合工作方式仍有不確定性，雖然全國幾乎所有經濟活動都接近甚至超越大流行前的水平，但如果辦公室租金由於在家工作模式而長久降低，空置率高企的話，那來自辦公室物業的物業稅將按比例減少。

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