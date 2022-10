舊金山計劃花170萬建公廁 預算過高惹批評（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山計劃花170萬建一個公共廁所的計劃引起反效果,當局目前重新研究這項目。

Richard Andronaco是個已經退休的Noe Valley居民,經常在戶外玩填字遊戲,要是想上洗手間的話,在這裡是一個挑戰。

這個臨時的流動廁所是他的唯一選擇,但是週四也被鎖上。

市府計劃在這個戶外活動中心建一個永久性的廁所,但是預算費用是170萬元。

Andronaco說:「不應該花費這麼多,這太荒謬了,這似乎太誇張了,十倍的誇張。」

代表Noe Valley區的加州眾議員楊馳馬、加州參議員威善高和市議員孟達文,原本計劃週三舉行這170萬廁所的新聞發布會,但是在舊金山紀事報先報導之後取消。

居民Steve Zwillinger說:「要是相對來說這個價錢,我可以接受,但要是Noe Valley有這個170萬的廁所,就只是因為這裡是Noe Valley,我就不能夠接受。」

舊金山康樂與公園局表示,170萬是偏高,但是這筆錢是用在建材、支付工人薪資和一些意想不到的事項,而現在也發表聲明表示,會考慮不同的選擇,包括裝置一個預製的廁所,到頭來剩下的錢,可以用在未來的改進和維修項目上。

無論如何,這個公廁即使是按照原先的計劃,也還是要等到2025年才會建成。

