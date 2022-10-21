法官撤銷Potter Handy律師行涉濫用殘疾人士法訴訟 舊金山地檢官提上訴（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州一間律師行先前引用ADA美國殘疾人法例，提出數千宗針對小商業的訴訟，引起民選官員以及社區人士的關注。

美國殘疾人法ADA是一項保障殘疾人士權益的法例，而由Potter Handy律師事務所提出的一連串援引該法例的訴訟，涉及數名連環原告人，在全加州向商家提出數千宗官司。

原告人聲稱，到訪某些商家時遇到障礙，例如是通道不足以讓輪椅通過等，這些企業包括灣區的800多家企業，通常以10,000元或更多的價格和解。

今年4月，時任舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin），與洛杉磯縣地檢官George Gascon，在舊金山高院向律師事務所提出民事訴訟。

直至8月，高院裁定律師行的行為受加州訴訟特權保護，所以駁回訴訟。

事件也隨著博徹思被罷免不了了之，舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）現時就法院的裁定提出上訴，她週四到舊金山華埠的新蘭亭餐館召開記者會，而這間餐館是ADA訴訟案被針對的小商家之一。

原告指，由於入口不是平坦，因此行動不便的人無法進入，謝安宜表示，加州的法律不允許律師行以這種方式，非法利用美國殘疾人法案，她又指律師事務所的目的是為了打擊小企業以獲取利潤。

謝安宜說：「訴訟指出這些索賠有欺詐成分，由同一班人連環提出訴訟，都由這家律師事務所代表，他們來到舊金山，假裝光顧多家商戶，這些指控實際上是欺詐性的，他們不是真正的顧客。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。