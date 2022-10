法官撤銷Potter Handy律師行涉濫用殘疾人士法訴訟 舊金山地檢官提上訴（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州一間律師行先前引用ADA美國殘疾人法例,提出數千宗針對小商業的訴訟,引起民選官員以及社區人士的關注。

美國殘疾人法ADA是一項保障殘疾人士權益的法例,而由Potter Handy律師事務所提出的一連串援引該法例的訴訟,涉及數名連環原告人,在全加州向商家提出數千宗官司。

原告人聲稱,到訪某些商家時遇到障礙,例如是通道不足以讓輪椅通過等,這些企業包括灣區的800多家企業,通常以10,000元或更多的價格和解。

今年4月,時任舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin),與洛杉磯縣地檢官George Gascon,在舊金山高院向律師事務所提出民事訴訟。

直至8月,高院裁定律師行的行為受加州訴訟特權保護,所以駁回訴訟。

事件也隨著博徹思被罷免不了了之,舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)現時就法院的裁定提出上訴,她週四到舊金山華埠的新蘭亭餐館召開記者會,而這間餐館是ADA訴訟案被針對的小商家之一。

原告指,由於入口不是平坦,因此行動不便的人無法進入,謝安宜表示,加州的法律不允許律師行以這種方式,非法利用美國殘疾人法案,她又指律師事務所的目的是為了打擊小企業以獲取利潤。

謝安宜說:「訴訟指出這些索賠有欺詐成分,由同一班人連環提出訴訟,都由這家律師事務所代表,他們來到舊金山,假裝光顧多家商戶,這些指控實際上是欺詐性的,他們不是真正的顧客。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。