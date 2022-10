【KTSF】

根據一項調查,有將近七成父母擔心,校園槍擊會發生在自己小孩學校。

Pew研究中心對全國K到12年級3,757位家長所做的調查,69%的家長說,他們擔心小孩的學校會發生槍擊案,37%家長說還好,32%的家長說他們非常擔心。

調查中,媽媽比爸爸更擔心,有將近4成的媽媽們說,她們非常或極度擔心校園槍擊可能發生在子女學校,相較於只有24%的爸爸們表示擔心。

族裔方面,有超過一半的拉美裔父母非常擔心校園槍擊,非洲裔佔40%,亞裔佔35%,白人22%。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。