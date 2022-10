【KTSF】

聖荷西一名小學課後男教師,涉嫌非禮兩名未成年學生,被警方拘捕。

Santa Clara縣警表示,33歲疑犯Stephen Eugene Thai,2016年及2017年期間,在聖荷西一間小學擔任課後藝術老師,他涉嫌在課後班性侵犯兩名當時7歲的學生,之後在2020年,疑犯透過社交媒體找到這兩名學生,並嘗試與他們聯繫。

警方週三在聖荷西拘捕疑犯,他面對的控罪包括向兒童作出猥褻行為、因性罪行接觸未成年人士、騷擾及非禮18歲以下人士。

縣警相信有更多受害者,呼籲知情人士聯絡警方,電話是(408) 808-4500。

