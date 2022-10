聖荷西校車與電動滑板車相撞 聖荷西州大美足球員亡

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西週五早上發生致命車禍,一輛校車與電動滑板車相撞,造成滑板車騎士一人死亡,死者是18歲的聖荷西州立大學美足球員。

事發地點位於10街夾Reed街路段,臨近聖荷西州立大學,時間是早上7點前,天還未亮。

根據閉路電視畫面,一輛聖荷西聯合學區的校車,在Reed街心向東行駛,在10街的交叉處撞倒騎乘電動滑板車進入路口的男子,他當場死亡。

校車進入路口的時候,交通燈號是綠色,警方表示,36歲的校車女司機在現場配合警方調查,校車上的14名高中年紀的學生無大礙。

聖荷西州立大學也在事後證實,死者是大學一年級足球員Camdan McWright,週六本來將與球隊飛到新墨西哥出賽,但消息來得太突然,Camdan的母親與其他家人位於洛杉磯,她表示還是難以接受。

死者母親Tina McWright說:「我無法想像沒有他的人生,我們每天至少通話兩次。」

McWright說:「我們很愛他,這是非常沉重的失去,我們只想陪伴他,他也一直都陪伴我們。」

Camdan當時前往學校足球場,與隊友討論週六的比賽,聖荷西州立大學給予Camdan的是全額足球獎學金,他的母親表示,他自4歲就熱愛足球,這是他在兩週前踢球的畫面,他的球隊也取消原定比賽計劃,週五晚為他哀悼。

聖荷西州立大學臨時校長Steve Perez說:「我們向所有的學生運動員表達關心、同理心、愛心,確保所有人知道,我們給予大家的支持。」

聖荷西州立大學體育主任Jeff Konya說:「這是場悲劇,所以球隊還在消化這個消息,這個悲傷和震驚。」

Camdan的母親則感謝所有人的慰問與關心。

McWright說:「希望大家保持樂觀,給他朋友的話,他會希望大家向他學習,不管有多痛,要持續奮鬥,持續下去。」

