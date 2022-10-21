聖荷西校車與電動滑板車相撞 聖荷西州大美足球員亡

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西週五早上發生致命車禍，一輛校車與電動滑板車相撞，造成滑板車騎士一人死亡，死者是18歲的聖荷西州立大學美足球員。

事發地點位於10街夾Reed街路段，臨近聖荷西州立大學，時間是早上7點前，天還未亮。

根據閉路電視畫面，一輛聖荷西聯合學區的校車，在Reed街心向東行駛，在10街的交叉處撞倒騎乘電動滑板車進入路口的男子，他當場死亡。

校車進入路口的時候，交通燈號是綠色，警方表示，36歲的校車女司機在現場配合警方調查，校車上的14名高中年紀的學生無大礙。

聖荷西州立大學也在事後證實，死者是大學一年級足球員Camdan McWright，週六本來將與球隊飛到新墨西哥出賽，但消息來得太突然，Camdan的母親與其他家人位於洛杉磯，她表示還是難以接受。

死者母親Tina McWright說：「我無法想像沒有他的人生，我們每天至少通話兩次。」

McWright說：「我們很愛他，這是非常沉重的失去，我們只想陪伴他，他也一直都陪伴我們。」

Camdan當時前往學校足球場，與隊友討論週六的比賽，聖荷西州立大學給予Camdan的是全額足球獎學金，他的母親表示，他自4歲就熱愛足球，這是他在兩週前踢球的畫面，他的球隊也取消原定比賽計劃，週五晚為他哀悼。

聖荷西州立大學臨時校長Steve Perez說：「我們向所有的學生運動員表達關心、同理心、愛心，確保所有人知道，我們給予大家的支持。」

聖荷西州立大學體育主任Jeff Konya說：「這是場悲劇，所以球隊還在消化這個消息，這個悲傷和震驚。」

Camdan的母親則感謝所有人的慰問與關心。

McWright說：「希望大家保持樂觀，給他朋友的話，他會希望大家向他學習，不管有多痛，要持續奮鬥，持續下去。」

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