聖荷西East Side學區5間高中及周邊社區將享有免費無線網絡

【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西市長週四宣布，East Side聯合高中學區五間高中及周邊社區，週四起將享有免費無線網絡，幫助低收入學生及居民與世界接軌。

聖荷西市長Sam Liccardo說：「我們很高興能宣布與East Side聯合高中學區，及聖荷西市及多個夥伴的成就，擴大寬頻服務至聖荷西上千個市民，最重要的是許多East Side聯合高中學區的學生。」

Liccardo週四在位於Berryessa區的Independence高中宣布，即日起將有至少16萬低收入人士，透過”SJ Access Free Wi-Fi”享有免費無線網路服務。

市長表示，網絡已成為市民生活的基本需求，而經歷疫情期間的網課，對求學中的學生更為重中之重。

免費網絡供應區域涵蓋East Side聯合高中學區中的5間學校，包括James Lick、Overfelt、Yerba Buena、Independence及Andrew P. Hill高中，在年底也會涵蓋Oak Grove高中，明年初則會加入Mt. Pleasant及Silver Creek高中．

有一名學生就分享使用市內免費網路的經驗．

Evergreen高中學生Joshua說：「疫情期間，我全家人同時，需要參與視訊會議，家裡的網路承受不了，但我們透過East Side聯合學區及社區的無線網路，幫助家裡網路用量超過的時候，它給予我們輔助，我們才得以參與所有東西。」

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