聖荷西East Side學區5間高中及周邊社區將享有免費無線網絡

【KTSF 傅景竑報導】

聖荷西市長週四宣布,East Side聯合高中學區五間高中及周邊社區,週四起將享有免費無線網絡,幫助低收入學生及居民與世界接軌。

聖荷西市長Sam Liccardo說:「我們很高興能宣布與East Side聯合高中學區,及聖荷西市及多個夥伴的成就,擴大寬頻服務至聖荷西上千個市民,最重要的是許多East Side聯合高中學區的學生。」

Liccardo週四在位於Berryessa區的Independence高中宣布,即日起將有至少16萬低收入人士,透過”SJ Access Free Wi-Fi”享有免費無線網路服務。

市長表示,網絡已成為市民生活的基本需求,而經歷疫情期間的網課,對求學中的學生更為重中之重。

免費網絡供應區域涵蓋East Side聯合高中學區中的5間學校,包括James Lick、Overfelt、Yerba Buena、Independence及Andrew P. Hill高中,在年底也會涵蓋Oak Grove高中,明年初則會加入Mt. Pleasant及Silver Creek高中.

有一名學生就分享使用市內免費網路的經驗.

Evergreen高中學生Joshua說:「疫情期間,我全家人同時,需要參與視訊會議,家裡的網路承受不了,但我們透過East Side聯合學區及社區的無線網路,幫助家裡網路用量超過的時候,它給予我們輔助,我們才得以參與所有東西。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。