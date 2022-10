香港移民陳慧儀成SamTrans首位女性出任總經理兼行政總裁職位（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

來自香港的移民陳慧儀(April Chan)成為San Mateo縣運輸局(SamTrans)的總經理兼行政總裁,是SamTrans第一個女性擔任這個職位。

SamTrans在San Mateo縣提供巴士服務,亦提供免費穿梭巴士,接送市民到灣區捷運BART站。

新上任的陳慧儀,小時從香港移民到美國,加入SamTrans超過20年,嘗試過不同職位,作為公司第一位女性總經理兼行政總裁,她表示感到驕傲,但更重要的是向社區提供更好的服務。

陳慧儀說:「尤其是我自己從小到大都乘搭巴士或者火車,我希望用這個途徑,幫助不同的社區會員。」

作為SamTrans行政總裁,陳慧儀監督700多名職員,上任後計劃重新設計Samtrans的路線網絡,亦負責將巴士車隊全面轉做電車,以達到加州針對電車的要求。

SamTrans面臨的挑戰,包括乘客不足及難以聘請司機,而乘客量已回復到疫情前的七成,陳慧儀指,灣區其他公共交通機構亦面臨同樣問題,但公司的資金就非常充足,暫時不計劃加價。

陳慧儀表示,SamTrans目前向縣內的低收入學生提供免費服務 ,亦向符合資格的居民提供Clipper路路通卡,及公路快線Express Lane的Fastrak設備。

陳慧儀說:「我們察覺到低收入市民的需要,並會向他們提供公共交通的優惠。」

她又說,留意到近年在公共交通上發生的罪案,確保乘客安全是她其中一個首要任務。

陳慧儀說:「我們可以考慮在巴士上派出便衣保安人員,確保乘客有個安全的旅程。」

陳慧儀表示,安全問題存在於灣區甚至全國很多的公共交通系統,她計劃與市政府合作,繼續改善社區安全。

