香港移民陳慧儀成SamTrans首位女性出任總經理兼行政總裁職位（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

來自香港的移民陳慧儀（April Chan）成為San Mateo縣運輸局（SamTrans）的總經理兼行政總裁，是SamTrans第一個女性擔任這個職位。

SamTrans在San Mateo縣提供巴士服務，亦提供免費穿梭巴士，接送市民到灣區捷運BART站。

新上任的陳慧儀，小時從香港移民到美國，加入SamTrans超過20年，嘗試過不同職位，作為公司第一位女性總經理兼行政總裁，她表示感到驕傲，但更重要的是向社區提供更好的服務。

陳慧儀說：「尤其是我自己從小到大都乘搭巴士或者火車，我希望用這個途徑，幫助不同的社區會員。」

作為SamTrans行政總裁，陳慧儀監督700多名職員，上任後計劃重新設計Samtrans的路線網絡，亦負責將巴士車隊全面轉做電車，以達到加州針對電車的要求。

SamTrans面臨的挑戰，包括乘客不足及難以聘請司機，而乘客量已回復到疫情前的七成，陳慧儀指，灣區其他公共交通機構亦面臨同樣問題，但公司的資金就非常充足，暫時不計劃加價。

陳慧儀表示，SamTrans目前向縣內的低收入學生提供免費服務 ，亦向符合資格的居民提供Clipper路路通卡，及公路快線Express Lane的Fastrak設備。

陳慧儀說：「我們察覺到低收入市民的需要，並會向他們提供公共交通的優惠。」

她又說，留意到近年在公共交通上發生的罪案，確保乘客安全是她其中一個首要任務。

陳慧儀說：「我們可以考慮在巴士上派出便衣保安人員，確保乘客有個安全的旅程。」

陳慧儀表示，安全問題存在於灣區甚至全國很多的公共交通系統，她計劃與市政府合作，繼續改善社區安全。

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