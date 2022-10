【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)表示,服務範圍內大約5,800個用戶,從本週六早上開始到週一,可能會進行公共安全斷電(PSPS),灣區有兩個縣將受影響。

PG&E氣象學家正在監測一個天氣系統,該系統可能會從本周六早上開始,將北風帶到加州北部和中部的部分地區,並持續到週一,PG&E提前向可能有需要實施公共安全斷電的地區和用戶發送公共安全斷電通知,以降低引發山火的風險。

灣區的Napa和Sonoma合共有90多個用戶受影響,詳情可以上網Pge.com/pspsupdates查看。

