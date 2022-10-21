奧克蘭警方指ATM提款機搶案有增加趨勢

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭警方發布警示，指市內ATM提款機搶案有增加的趨勢。

奧克蘭最近一宗提款機搶案，發生在週二下午兩點左右，地點位於MacArthur大道4000號路段。

警方公佈，搶匪大多在被害人結束提款作業後，持武器上前行搶，並徒步或乘車逃去。

警方呼籲市民可以在提款前多注意四周是否有可疑人士，選擇明亮且多人處提款，提款後立即收起現金，離開提款機時確認是否有人尾隨，如果被跟蹤，需立即撥打911向警方報案。

另外，奧克蘭警方也公佈，今年已調查2,192宗搶案，在沒收違法槍械方面，今年至今也查獲1,213把槍支，比去年一整年的數量還多。

警方於週一下午5點在Fruitvale區27 Avenue的1400號路段進行車輛欄查時，拘捕了三名疑犯，從其中一個疑犯身上以及汽車裡，總共搜出三把手槍，均配有加長彈匣，其中一把槍配備特殊裝置，可以連環發射子彈。

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