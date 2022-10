奧克蘭警方指ATM提款機搶案有增加趨勢

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭警方發布警示,指市內ATM提款機搶案有增加的趨勢。

奧克蘭最近一宗提款機搶案,發生在週二下午兩點左右,地點位於MacArthur大道4000號路段。

警方公佈,搶匪大多在被害人結束提款作業後,持武器上前行搶,並徒步或乘車逃去。

警方呼籲市民可以在提款前多注意四周是否有可疑人士,選擇明亮且多人處提款,提款後立即收起現金,離開提款機時確認是否有人尾隨,如果被跟蹤,需立即撥打911向警方報案。

另外,奧克蘭警方也公佈,今年已調查2,192宗搶案,在沒收違法槍械方面,今年至今也查獲1,213把槍支,比去年一整年的數量還多。

警方於週一下午5點在Fruitvale區27 Avenue的1400號路段進行車輛欄查時,拘捕了三名疑犯,從其中一個疑犯身上以及汽車裡,總共搜出三把手槍,均配有加長彈匣,其中一把槍配備特殊裝置,可以連環發射子彈。

