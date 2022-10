美國連續第三年受拉尼娜現象影響 加州多數地區更乾燥（視頻）

【KTSF 梁展穎報導】

今年冬天,美國將連續第三年受到拉尼娜(La Niña)現象影響,除了西北部會比較潮濕,包括加州的多數地區,將會有更加乾燥的天氣。

拉尼娜現象是由靠近地球赤道的海水比較冷而引起,這現象連續第三年出現,氣象學家表示,這個情況罕見,但是有發生過。

國家氣象局氣象學家Brian Garcia說:「暴雨天氣將會偏北,美國西北部將會比較冷,這可能會降至加州西北部,例如Humboldt和Del Norte縣,但是不會來到灣區,所以說我們今年的冬天,又會是從乾燥氣候開始。」

Garcia補充,下雨的主要時機是12月至2月,3月開始,下雨機率會減少,但要是拉尼娜現象持續超過2月,灣區就會錯過有雨水的時機,拉尼娜現象要是3月以前結束,灣區就會有較多的下雨機會。

Garcia說:「如果拉尼娜現象結束的時候,正是雨季中旬,我們就會進入一個暴雨期,人們就需要為淹水做準備,知道自己面對什麼樣的危險,在家中或工作場所應該如何應對這些危險。」

Garcia指出,人們可以採取的保護措施,包括預備沙包、確保窗門擋得住水,確保車子輪胎沒有光禿,更換擋風玻璃雨刷,制定一個逃生的計劃,還有訂閱自己縣市的緊急警報。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。