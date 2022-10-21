美國連續第三年受拉尼娜現象影響 加州多數地區更乾燥（視頻）

October 21, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 梁展穎報導】

今年冬天，美國將連續第三年受到拉尼娜（La Niña）現象影響，除了西北部會比較潮濕，包括加州的多數地區，將會有更加乾燥的天氣。

拉尼娜現象是由靠近地球赤道的海水比較冷而引起，這現象連續第三年出現，氣象學家表示，這個情況罕見，但是有發生過。

國家氣象局氣象學家Brian Garcia說：「暴雨天氣將會偏北，美國西北部將會比較冷，這可能會降至加州西北部，例如Humboldt和Del Norte縣，但是不會來到灣區，所以說我們今年的冬天，又會是從乾燥氣候開始。」

Garcia補充，下雨的主要時機是12月至2月，3月開始，下雨機率會減少，但要是拉尼娜現象持續超過2月，灣區就會錯過有雨水的時機，拉尼娜現象要是3月以前結束，灣區就會有較多的下雨機會。

Garcia說：「如果拉尼娜現象結束的時候，正是雨季中旬，我們就會進入一個暴雨期，人們就需要為淹水做準備，知道自己面對什麼樣的危險，在家中或工作場所應該如何應對這些危險。」

Garcia指出，人們可以採取的保護措施，包括預備沙包、確保窗門擋得住水，確保車子輪胎沒有光禿，更換擋風玻璃雨刷，制定一個逃生的計劃，還有訂閱自己縣市的緊急警報。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four + four =