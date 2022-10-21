美國連續第三年受拉尼娜現象影響 加州多數地區更乾燥（視頻）

【KTSF 梁展穎報導】

今年冬天，美國將連續第三年受到拉尼娜（La Niña）現象影響，除了西北部會比較潮濕，包括加州的多數地區，將會有更加乾燥的天氣。

拉尼娜現象是由靠近地球赤道的海水比較冷而引起，這現象連續第三年出現，氣象學家表示，這個情況罕見，但是有發生過。

國家氣象局氣象學家Brian Garcia說：「暴雨天氣將會偏北，美國西北部將會比較冷，這可能會降至加州西北部，例如Humboldt和Del Norte縣，但是不會來到灣區，所以說我們今年的冬天，又會是從乾燥氣候開始。」

Garcia補充，下雨的主要時機是12月至2月，3月開始，下雨機率會減少，但要是拉尼娜現象持續超過2月，灣區就會錯過有雨水的時機，拉尼娜現象要是3月以前結束，灣區就會有較多的下雨機會。

Garcia說：「如果拉尼娜現象結束的時候，正是雨季中旬，我們就會進入一個暴雨期，人們就需要為淹水做準備，知道自己面對什麼樣的危險，在家中或工作場所應該如何應對這些危險。」

Garcia指出，人們可以採取的保護措施，包括預備沙包、確保窗門擋得住水，確保車子輪胎沒有光禿，更換擋風玻璃雨刷，制定一個逃生的計劃，還有訂閱自己縣市的緊急警報。

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