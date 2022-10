郭嫻代表民主黨參選加州主計長職位

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月的加州主計長選舉,華裔陳仁宜(Lanhee Chen)代表共和黨參選,對手是民主黨籍候選人郭嫻(Malia Cohen),住在舊金山(三藩市)的她,有地方和加州的從政經驗,不過她過去的理財經驗最近成為焦點。

民主黨籍加州主計長候選人郭嫻在舊金山土生土長,今年44歲,從政已經13年了,曾經選上兩屆舊金山市議員,做過舊金山市議會主席,並擔任加州平稅局委員至今三年,也是現任的平稅局主席,參選公職的經驗豐富,她談到為什麼決定參選加州主計長。

郭嫻說:「加州主計長的工作很有趣,我之所以參選,是因為我們需要一個有經驗又有知識,懂得州政府運作功能的人,同時也是一個作為監督者的職位,當我說監督者我指的是監督你的錢,納稅人的錢,在整個加州怎麼花費。」

郭嫻說,主計長就像是州府的簿記員,要知道州府的開支去向和使用,她強調會要求相關的人對於使用預算負責任。

郭嫻說:「要確保跟加州做生意的商家,對於他們怎麼花費納稅人的錢誠實以告,還有民選官員,要確保他們了解稅金都怎麼花掉,而對於納稅人、一般民眾,人們想知道這些稅金是怎麼花費的。」

身為非洲裔的郭嫻,上的是本地的Lowell高中,畢業於Fisk大學,又在Carnegie Mellon取得公共政策和管理碩士學位。

談到參選政見,她說加州在財務上面臨許多挑戰,尤其疫情期間,許多人面臨財政困難,她的優先要務是對於州府幫助這些弱勢群體的紓困金獲得善用。

郭嫻說:「很多人可能掙扎於支付貸款,支付物業稅,或是因為生意而欠下很多債,例如餐館行業因為疫情沒法開計劃,可以來支持有需要的民眾,所以我的優先要務就是確保這些納稅人的稅金能夠明智的使用,確保沒有浪費,並確保沒有欺詐。」

郭嫻過去的財務歷史,近日成為熱議的焦點,她的對手陳仁宜抨擊她曾漏繳社群媒體顧問公司Power Forward的企業稅,以及曾貸款買房,卻因為欠繳而遭到法拍,對此郭嫻作出解釋。

郭嫻說:「現實是我根本不知道企業稅的事,而我也完全遵守法律行事,重要的是我的對手所指的法拍屋事件,發生在13年前,這根本沒有阻礙過我服務公職的能力。」

至於華裔社區最關注的治安與仇亞問題,郭嫻表態和亞太裔社區站在一起。

郭嫻說:「我並未對削減警察預算公開表態,實際上我有一段時間擔任舊金山警察委員會主席,我花了幾年時間推動警察改革,並且確保公共安全要反應需求所在,我是來自舊金山的,我看到過許多可怕的罪案發生,針對亞裔社區尤其是華裔社區,我和亞裔領袖站在一起,出面要停止仇亞,我不屬於呼籲削減警察預算的一派,事實上,我是倡議要給執法部門所需的資源來做好他們的工作。」

郭嫻參選的其他優先要務,包括要確保網路安全,保護加州民眾的個人資料不會被盜和濫用,並在預算開支透明的同時,也能為英語非母語的民眾提供語言服務,還會幫助民眾向州府查詢怎麼領回過去未領回的錢。

