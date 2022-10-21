華裔陳仁宜代表共和黨競選加州主計長職位（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月的加州主計長選舉競爭格外激烈，而且是少見的民主黨和共和黨兩位候選人之爭，兩名候選人都住在灣區，包括共和黨籍的華裔候選人陳仁宜（Lanhee Chen），以及民主黨籍的非洲裔候選人Malia Cohen，首先介紹父母來自台灣，本身也會說中文的陳仁宜。

共和黨籍加州主計長候選人陳仁宜今年44歲，在史丹福大學任教，並擔任胡佛研究所研究員，目前住在南灣Mountain View。

雖然這是他第一次競選公職，在今年6月的初選就取得37%得票，以最高票的好成績進入11月的大選，要和第二高票民主黨籍的Malia Cohen一決高下。

陳仁宜說，之所以參選主計長有兩個原因，首先是扮演獨立監督者的角色，確保加州預算開支透明、有效並且需要負責。

陳仁宜說：「我們交了很多稅，交給加州，我們不知道說我們交的錢、交的稅，他們加州的政府用到哪裡去，這個主計長可以給我們比較多問責性，過問這個錢，然後透明度，就是說這個錢用到哪裡，還有就是有效性，這個錢用了有沒有效，就是說是不是有解決問題。」

他舉例，州府一年超過3千億的總預算之中，在無家可歸者問題、罪案和健保用了很多經費，身為主計長可以扮演重要角色，確保納稅人的知情權。

他又提到華裔社區近年來最關注的治安問題，主計長也可以發揮關鍵影響。

陳仁宜說：「我不相信我們該削減警察預算，我不相信我們該砍掉警察預算，主計長的工作並非去決定我們在警察部門花費多少，但是主計長的角色要去確保這些該撥給公共安全官員的錢，有實際到位。」

陳仁宜的父母分別在1971和1973年從台灣移民到美國，父親是醫生、母親則是化學家，陳仁宜1978年在北卡羅來納州出生，6歲搬到南加州，在羅蘭崗長大。

他一共取得哈佛大學四個學位，包括政治和法學博士，有共和黨政治金童的稱號，曾擔任小布希總統競選連任的健保政策顧問、羅姆尼競選總統團隊首席政策顧問，以及Marco Rubio競選總統提名的政策顧問，過去都是擔任幕僚，現在則跳出來自己選，他說原因也跟仇亞問題有關，因為華裔需要掌握發言權。

陳仁宜說：「我們應該要有一個比較大的聲音，在我們的政治系統裡面，我們華人、會講中文的人，在加州的華人和台灣人社區愈大，我們必須要有代表性。」

陳仁宜說，他不僅有著在政界和學界的經歷，本身也是小商業主，能了解納稅人的需求，他注意到在加州州府預算，並沒有公開的checklist核對清單，他如果當選，將優先推動將這些資訊公開。

陳仁宜說：「別的州都有這個透明度，加州沒有，你說3千億一年我們用的錢，那為什麼我們交稅的人，不知道那個錢走到哪裡去呢？所以這個透明度app跟網站，是我第一個優先，就是說要建立一個網站一個應用程序，我們可以看這個錢用到哪裡去。」

其次他會用主計長的權力查核預算的去向和使用，第三就是要對加州龐大的公共退休基金CalPERS和CalSTRS展開真實的核算，清楚告訴納稅人，等現在和前任政府僱員的退休福利要兌現時，納稅人需要負擔多少錢。

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