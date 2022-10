華裔陳仁宜代表共和黨競選加州主計長職位（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月的加州主計長選舉競爭格外激烈,而且是少見的民主黨和共和黨兩位候選人之爭,兩名候選人都住在灣區,包括共和黨籍的華裔候選人陳仁宜(Lanhee Chen),以及民主黨籍的非洲裔候選人Malia Cohen,首先介紹父母來自台灣,本身也會說中文的陳仁宜。

共和黨籍加州主計長候選人陳仁宜今年44歲,在史丹福大學任教,並擔任胡佛研究所研究員,目前住在南灣Mountain View。

雖然這是他第一次競選公職,在今年6月的初選就取得37%得票,以最高票的好成績進入11月的大選,要和第二高票民主黨籍的Malia Cohen一決高下。

陳仁宜說,之所以參選主計長有兩個原因,首先是扮演獨立監督者的角色,確保加州預算開支透明、有效並且需要負責。

陳仁宜說:「我們交了很多稅,交給加州,我們不知道說我們交的錢、交的稅,他們加州的政府用到哪裡去,這個主計長可以給我們比較多問責性,過問這個錢,然後透明度,就是說這個錢用到哪裡,還有就是有效性,這個錢用了有沒有效,就是說是不是有解決問題。」

他舉例,州府一年超過3千億的總預算之中,在無家可歸者問題、罪案和健保用了很多經費,身為主計長可以扮演重要角色,確保納稅人的知情權。

他又提到華裔社區近年來最關注的治安問題,主計長也可以發揮關鍵影響。

陳仁宜說:「我不相信我們該削減警察預算,我不相信我們該砍掉警察預算,主計長的工作並非去決定我們在警察部門花費多少,但是主計長的角色要去確保這些該撥給公共安全官員的錢,有實際到位。」

陳仁宜的父母分別在1971和1973年從台灣移民到美國,父親是醫生、母親則是化學家,陳仁宜1978年在北卡羅來納州出生,6歲搬到南加州,在羅蘭崗長大。

他一共取得哈佛大學四個學位,包括政治和法學博士,有共和黨政治金童的稱號,曾擔任小布希總統競選連任的健保政策顧問、羅姆尼競選總統團隊首席政策顧問,以及Marco Rubio競選總統提名的政策顧問,過去都是擔任幕僚,現在則跳出來自己選,他說原因也跟仇亞問題有關,因為華裔需要掌握發言權。

陳仁宜說:「我們應該要有一個比較大的聲音,在我們的政治系統裡面,我們華人、會講中文的人,在加州的華人和台灣人社區愈大,我們必須要有代表性。」

陳仁宜說,他不僅有著在政界和學界的經歷,本身也是小商業主,能了解納稅人的需求,他注意到在加州州府預算,並沒有公開的checklist核對清單,他如果當選,將優先推動將這些資訊公開。

陳仁宜說:「別的州都有這個透明度,加州沒有,你說3千億一年我們用的錢,那為什麼我們交稅的人,不知道那個錢走到哪裡去呢?所以這個透明度app跟網站,是我第一個優先,就是說要建立一個網站一個應用程序,我們可以看這個錢用到哪裡去。」

其次他會用主計長的權力查核預算的去向和使用,第三就是要對加州龐大的公共退休基金CalPERS和CalSTRS展開真實的核算,清楚告訴納稅人,等現在和前任政府僱員的退休福利要兌現時,納稅人需要負擔多少錢。

