【KTSF】

聯邦政府向佛羅里達州和其他受颶風Ian影響的居民,提供超過10億美元的援助。

聯邦緊急事務管理局(FEMA)表示,5億4千5百萬給了有需要的家庭,約3億給了州政府。

透過聯邦援助金幫助佛羅里達居民重建的項目,包括提供近6千個免費臨時屋頂,提供災難失業援助,並為有需要的人提供酒店住宿。

此外,聯邦小商業管理局還向小商業提供1億3千萬元的災難貸款。

國家洪水保險計劃已向至少4萬個提出洪水保險索賠的人支付了9800萬美元。

