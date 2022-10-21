馬斯克據報表示如成功收購Twitter 將裁減近七成半員工

October 21, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 朱慧琪報導】

Tesla行政總裁馬斯克收購總部設於舊金山（三藩市）的社交媒體Twitter的交易，雖然還未有定案，但是據報馬斯克表示，如果收購成功，將裁走Twitter近七成半現職員工。

華盛頓郵報報導，馬斯克就收購Twitter交易向潛在投資者表示，計劃在完成收購後，於Twitter 7,500名員工中，裁減近七成半員工，即裁員5千多人，如果屬實，將使Twitter只剩下骨幹員工。

Twitter和馬斯克律師團隊沒有就報導作出回應，馬斯克在過去曾暗示，有必要裁減公司的一些員工，但他沒有透露過裁員具體數字。

一些專家，甚至Twitter員工已經警告說，減少對內容審核和數據安全的投資，可能會傷害Twitter及用戶。

馬斯克4月時提出收購Twitter，但其後反反覆覆，到7月時因為涉及虛假賬戶問題未能解決，而正式提出放棄這宗收購。

Twitter於是在特拉華州控告他違約，試圖迫他履行收購協議，而在最近他又表示，願意按原定計劃，以總值440億元，即是每股54元收購Twitter，尋求Twitter撤回官司，但Twitter拒絕，特拉華州法官要求雙方在10月28日，即下週五前確定細節，否則將在11月進行開庭審訊。

另外，馬斯克近日接連發表被視為對俄友好的言論，引起華府關注，據報拜登政府有意對馬斯克的部分交易展開國家安全審查。

《彭博》引述消息人士指，有機會被審查的交易，包括馬斯克提出收購Twitter，以及出售太空探索科技公司SpaceX等交易，當局正與情報機關商討，研究引用哪些手段或法律依據，評估馬斯克的交易。

報道指有關審查的導火線，源於馬克斯一度威脅停止向烏克蘭免費提供星鏈衛星服務，又在社交平台提出，被認為是有利於俄羅斯的和平方案，令華府感到不安。

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