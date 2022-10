馬斯克據報表示如成功收購Twitter 將裁減近七成半員工

【KTSF 朱慧琪報導】

Tesla行政總裁馬斯克收購總部設於舊金山(三藩市)的社交媒體Twitter的交易,雖然還未有定案,但是據報馬斯克表示,如果收購成功,將裁走Twitter近七成半現職員工。

華盛頓郵報報導,馬斯克就收購Twitter交易向潛在投資者表示,計劃在完成收購後,於Twitter 7,500名員工中,裁減近七成半員工,即裁員5千多人,如果屬實,將使Twitter只剩下骨幹員工。

Twitter和馬斯克律師團隊沒有就報導作出回應,馬斯克在過去曾暗示,有必要裁減公司的一些員工,但他沒有透露過裁員具體數字。

一些專家,甚至Twitter員工已經警告說,減少對內容審核和數據安全的投資,可能會傷害Twitter及用戶。

馬斯克4月時提出收購Twitter,但其後反反覆覆,到7月時因為涉及虛假賬戶問題未能解決,而正式提出放棄這宗收購。

Twitter於是在特拉華州控告他違約,試圖迫他履行收購協議,而在最近他又表示,願意按原定計劃,以總值440億元,即是每股54元收購Twitter,尋求Twitter撤回官司,但Twitter拒絕,特拉華州法官要求雙方在10月28日,即下週五前確定細節,否則將在11月進行開庭審訊。

另外,馬斯克近日接連發表被視為對俄友好的言論,引起華府關注,據報拜登政府有意對馬斯克的部分交易展開國家安全審查。

《彭博》引述消息人士指,有機會被審查的交易,包括馬斯克提出收購Twitter,以及出售太空探索科技公司SpaceX等交易,當局正與情報機關商討,研究引用哪些手段或法律依據,評估馬斯克的交易。

報道指有關審查的導火線,源於馬克斯一度威脅停止向烏克蘭免費提供星鏈衛星服務,又在社交平台提出,被認為是有利於俄羅斯的和平方案,令華府感到不安。

