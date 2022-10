【KTSF 朱慧琪報導】

週四早上10時20分,大家的手機是否有收到地震通知?其實週四是國際地震日,只是在進行地震演習,不過,灣區以北週三晚就真的發生了三場小地震。

根據美國地質研究所(USGS),週三晚三場的地震,都是在舊金山(三藩市)向北開車大約是2小時的The Geysers和Cobb附近發生,三次的地震都在下午4時59分至5時02分3分鐘之內發生,分別是黎克特制3.4至3.5級,屬於淺層地震。

週四是國際地震日,全球的人都會於當天進行地震演習,亦是一個日子提醒民眾,家、車內或者於辦公室,需要準備一個地震包,同時建議民眾,需要預早和家人商議好一個集合地點,一旦大地震發生,手機與互聯網信號中斷時,在那裡等候對方,尤其是住在舊金山灣區位於地震活躍帶地方的民眾。

