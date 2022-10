舊金山中央地鐵快將通車 帶大家參觀華埠白蘭站及藝術展品（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)中央地鐵下月中通車測試,週四舊金山交通局安排了傳媒及社區人士參觀華埠白蘭站及裡面的大型藝術品。

週四在華埠白蘭站舉行的活動,是宣布該站將會如期11月19日通車試行。

舊金山行政官朱嘉文(Carmen Chu)說:「我都記得我差不多十多年前,在舊金山的事參會通過這個項目,現在望穿秋水,好開心今日終於有這日子,可以開通可以慶祝。」

而對於有藝術品或一些紀念名牌安裝在站內,朱嘉文表示,希望籍這些藝術品,讓來到舊金山的人明白每一個站的建立歷史,尤其華埠白蘭站,排除萬難才有今天。

華埠白蘭站的設計富有不同藝術元素,乘客一進入到地鐵站,下了電手扶梯,就會看見華裔藝術家侯玉梅所創作的剪紙藝術品《秧歌:娶新娘》,作品30呎高35呎闊,極為壯觀,侯玉梅的女兒為母親的作品可以在舊金山的地鐵站中展出感到榮幸。

侯玉梅女兒說:「沒有想到我媽媽會走向世界,走到美國來,把她的剪紙的作品掛在美國的地鐵站上面,這一點真的沒想到,我真的為我媽媽感到很驕傲。」

另外,月台層入閘後有舊金山藝術家Clare Rojas作品《A Sense of Community》,是一個以陶瓷磚瓦拼湊的壁畫,當中結合了絲綢之路,以及天主教堂彩繪玻璃窗的元素,作品中有不同物料,都是取材自本地藝術及設計學院時裝設計師,以及本地的布料商店等,達致表示華埠社區合一的同共歷史及文化,作品14呎高35呎闊。

舊金山交通局局長Jeffrey Tumlin說:「如果人們從東灣或Mission區或中半島,他們可以在灣區捷運Powell站轉乘Muni至聯合廣場,而下一站就是華埠白蘭站。」

他也提及中央地鐵沿線,都會有無線網絡及電訊網絡覆蓋,強調雖然車站內還有很多細節未完成,但有信心如期通車試行。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。