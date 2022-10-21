拜登抵賓州視察大橋重建項目 讚揚《基礎設施法案》奏效

October 21, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 朱慧琪報導】

總統拜登週四到達賓夕凡尼亞州，讚揚早前簽署的《基礎設施法案》奏效。

拜登說：「賓夕凡尼亞州的Fern Hollow Bridge，重建時間少於一年，於聖誕前、上帝保佑，我們到時候會回來，在這條橋上行走。」

拜登週四選擇在1月時倒塌，並正重建的Fern Hollow Bridge地點發表講話，因為他有信心該重建工程將於12月完成，用少於一年的時間重建。

雖然重建工程並非由《基礎設施法案》基金直接撥款，但法案的資金幫助了州政府使工程加快。

拜登在去年11月簽署獲兩黨廣泛支持的1.2萬億美元的《基礎設施法案》，《基礎設施法案》指定用400億元，用於未來五年全國橋樑工程，自2021年10月以來，已有近2,500座橋樑進行了改善工程。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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