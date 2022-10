拜登抵賓州視察大橋重建項目 讚揚《基礎設施法案》奏效

【KTSF 朱慧琪報導】

總統拜登週四到達賓夕凡尼亞州,讚揚早前簽署的《基礎設施法案》奏效。

拜登說:「賓夕凡尼亞州的Fern Hollow Bridge,重建時間少於一年,於聖誕前、上帝保佑,我們到時候會回來,在這條橋上行走。」

拜登週四選擇在1月時倒塌,並正重建的Fern Hollow Bridge地點發表講話,因為他有信心該重建工程將於12月完成,用少於一年的時間重建。

雖然重建工程並非由《基礎設施法案》基金直接撥款,但法案的資金幫助了州政府使工程加快。

拜登在去年11月簽署獲兩黨廣泛支持的1.2萬億美元的《基礎設施法案》,《基礎設施法案》指定用400億元,用於未來五年全國橋樑工程,自2021年10月以來,已有近2,500座橋樑進行了改善工程。

