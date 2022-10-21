特朗普前顧問Steve Bannon藐視國會罪成被判監四個月

October 21, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普的顧問Steve Bannon，因兩項藐視國會罪成，週五被判監禁四個月，和罰款6,500元。

針對國會眾議院特別委員會調查去年1月6日國會大樓衝擊事件，委員會曾經向Steve Bannon發出傳票，要求他親身作證，以便了解他在特朗普試圖推翻2020年總統大選結果中參與的程度，以及要求他提交關於暴力衝擊國會和干擾政權移交的相關文件，但他不理傳票，沒有出席作證，也拒絕提供有關的文件

Bannon是在7月時被控兩項藐視國會罪而被定罪，到週五宣布判刑，他被判監禁四個月兼罰款6,500元，檢控官原本要求判Bannon監禁6個月。

聯邦地區法庭法官Carl Nichols容許Bannon在上訴期間可以回復自由身，法官指出，Bannon並沒有對他的行為負責，今次的判刑也對其他人有阻嚇作用，同時法例清楚列明，藐視國會罪，硬性規定最低刑期是坐監最少一個月。

此外，Bannon在眾籌活動”We Build The Wall”中，也正面對其他關於在紐約從事洗錢、欺詐和串謀等控罪，Bannon不認罪。

檢控官說，Bannon曾經向捐款人承諾，聲稱所有捐款將會用來興建美墨邊界的圍牆，但其實他涉嫌將數以萬計款項轉移給第三方，然後再將錢輾轉落入兩名同黨用作私人開支。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


twelve + 15 =