【KTSF】

雖然全國汽油價格近日稍微回落,但國民仍然在捱貴汽油,拜登總統除了宣布釋放戰略石油儲備之外,還宣布將會在汽油價格低的時候購買汽油,以鼓勵油公司增加產油量,用較低價格賣出汽油,拜登呼籲油公司降低汽油價格,不要在艱難時刻謀取暴利。

拜登說:「投資美國,降低你們在加油站收取的價格,以反映你為產品支付的費用。」

美國汽車協會(AAA)的數據顯示,目前全國平均每加侖普通汽油價格是3.85元,而加州平均汽油價格接近6元。

AAA指出,拜登總統的策略需要一些時間才會實施,但AAA表示,駕駛人士正在調整日常生活,盡量減少開車以節省汽油,但是仍然會開車去旅行。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。