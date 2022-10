【KTSF】

週三在雜誌專欄作家E. Jean Carroll狀告前總統特朗普的誹謗案訴訟中,特朗普宣誓回答了問題。

CNN有線新聞網絡報導,特朗普是在海湖莊園內作證,律師們沒有透露特朗普的證詞內容。

Carroll曾指控特朗普在90年代中期,在百貨商店更衣室強姦了她。

特朗普回應表示,Carroll的強姦指控是”騙局和謊言”,2019年,Carroll以誹謗罪起訴了特朗普。

特朗普的法律團隊多年來一直在努力推遲他在訴訟中的證詞,上週,一名聯邦法官駁回了特朗普提出的再次延遲的請求。

