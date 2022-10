環保組織指部分知名品牌運動服有害化學物超標

【KTSF 梁展穎報導】

一個環保組織發表新的報告顯示,部分品牌的運動服裝,含有一種有害的化學物質超標,接觸到這種化學物質會對人體有害。

非牟利消費者權益團體環境衞生中心的調查報告發現,部分受歡迎品牌的運動服裝,含BPA化學物質超標,包括Athleta、Pink、Asics、The North Face、Brooks、All in Motion、Nike及Fila。

報告指出,這些品牌的運動胸罩,含有的BPA超出加州安全標準20倍有多,這種用於塑膠的化學物質,可以導致哮喘、心臟病和肥胖。

環境衞生中心科學總監Jimena Diaz Leiva說:「就算接觸到少量的物質,也可能對健康帶來不利的影響,所以我們十分擔心。」

報告指出,就算皮膚吸收少量的BPA,也可以帶來嚴重的影響。

Leiva說:「BPA可以改變荷爾蒙的調節,你的荷爾蒙影響許多方面,包括你的睡眠,和管理睡眠和飢餓程度。」

報告也測試不同品牌的運動襯衫,結果發現,The North Face、Brooks、Mizuno、Athleta、New Balance和Reebok也有類似的結果,而要講清楚的是,超標的BPA在含有spandex的聚酯纖維衣物裡發現。

環境衛生中心說,這些品牌已經收到法律通知,有60日時間去改正問題,否則該機構將會在加州的法庭提出訴訟。

Leiva說:「我們想令更多人關注,最重要是令這些公司負責任。」

假如市民想避免接觸BPA的話,首先檢查衣服的品牌和產地的標籤,另外,運動完畢後,立刻更換衣服來減少接觸BPA的機會。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。