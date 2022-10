San Mateo縣官員支持一項減少槍械暴力計劃（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

San Mateo縣的官員宣布支持一項減少縣內槍械暴力的計劃。

由當地民選和社區人士組成的聯盟,發起了一項新倡議,通過防止槍械落入被禁止持槍的人手上,來打擊槍械暴力,當中包括重罪犯和跟踪狂等。

這項由San Mateo縣推出的槍械暴力預防計劃,會在未來兩年花費200萬元,資金來自當地選民批准的K提案。

San Mateo縣地檢處的槍械暴力預防工作組,將與執法部門合作追回槍支,而該縣高等法院將簡化限制令。

San Mateo縣縣參事Dave Pine指,這樣做將讓更多槍支遠離街頭,更有效地保護受害者和整個社區,項目將會努力促進執法部門和法院之間的合作,並將資源用於執法部門和法院。

San Mateo縣縣參事Don Horsley說:「我認為這計劃,可以從不應該擁有槍支的人手中奪走槍支,並這將改善公共安全。」

該計劃是在3月舉辦的槍械暴力峰會之後舉行的,縣機構和社區組織在峰會上討論如何保護公眾免受槍械暴力侵害的方法,近年來,當地推出了多項槍支安全措施,當中包括安全儲存條例,以及槍械回購活動等。

