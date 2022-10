【KTSF】

南灣Santa Clara縣稅務局公佈有多達13萬多元無人認領,並公開了有222名個人和企業的名單,呼籲市民在截止日期前認領款項。

有資格獲得這些款項的人和企業,必須在今年12月9日之前提出索賠。

無人認領的款項通常,來自多付、重複付款、調整收費或停業等各種原因,提交索賠表時,需要提供姓名、地址、索賠金額等。

在截止日期之後,一般無人認領的款項,將在允許的情況下轉移到縣基金。

姓名和索賠表格,可以在Santa Clara縣稅務和徵收部門的網站查詢,網址是Dtac.sccgov.org,然後點擊services下的unclaimed-monies就可以。

