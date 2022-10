殷嘉立參選舊金山第四區市議員議席 挑戰競選連任的馬兆明（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

今年的11月選舉中,舊金山(三藩市)市議會中的雙數選區進行選舉,當中華裔社區比較關注的是第四區日落區的選舉,現任市議員馬兆明面對一個有選舉經驗的挑戰者。

競選連任的日落區市議員馬兆明指,選民目前最關注的民生議題,包括治安、教育、住屋。

馬兆明說:「保持社區安全,這包括日落區五點的日落區社區安全計劃,我們也在今年較早時立法規定,所有警察分局,必須和社區人士共同制定一個包括巡邏項目的社區警務計劃。」

馬兆明也透露,目前Taraval警察分局的120名警員中,只有7個會說中英雙語,他將爭取未來兩年警察部門聘請新的兩百名警員中,有更多會說中文的警員。

在教育方面,他繼續支持學校,包括大學預備項目。

馬兆明指出,日落區在2020年的人口普查中,華裔人口自80年代首次出現些許下降,顯示住屋問題也影響到華裔選擇在日落區定居的可能性。

所以在任期內,也致力推動增建住屋單位,例如豁免建姻親單位的收費。

而在年長人士和殘障人士的項目上,選區南部的活動中心將翻新,也將在Taraval和41 Avenue建新的年長人士活動中心。

挑戰馬兆明的是在過去幾年競選第七區市議員的殷嘉立(Joel Engardio),所住的地方因為選區劃分而納入第四區,當過20年記者,他表示,見證市府預算在過去十年增加一倍至140億,但是街道沒有乾淨一倍,交通工具也沒有開快一倍。

Engardio說:「舊金山居民對城市的發展方向感到不滿,罪案問題、學校沒有效運作等,我們若要市府更加有效的運作,就需要有更好的領袖、市議員,我們需要有關注基本問題的市議員,要有更安全的街道、更好的學校、更多中等收入住屋,和更加蓬勃的小商業。」

在幫助小商業方面,他認為可以進一步減少官僚程序。

而學校運作方面,他指出,學校既然是靠市府撥款,市府必須有更大的影響力,如撥款用在教育和學生,而不是因為遮蓋壁畫,或為學校改名,或是改變Lowell高中通過學生成績錄取的問題而打官司。

而兩位候選人之間的不同,由他們親口告訴選民。

馬兆明說:「我辦事的成果有目共睹,和日落區社區共同解決大家關注的問題,例如公共安全、支持學校、支持年長人士、擴建房屋項目,來應對社區的需要,我的對手卻沒有這些辦事的成績。」

Engardio說:「這次選舉中,選民有清楚的選擇,是要現任的市議員,還是要有一個能夠制定新方向的代表,來修補目前失敗的現狀。」

因為只有兩名參選人,得票較高的候選人將在明年開始新的四年任期。

