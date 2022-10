【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)一間酒樓遭賊人入內盜竊,店舖損失逾一萬元。

位於舊金山Ghirardelli Square內的酒樓Palette Tea House彩籠,於週未被至少三名賊人入內盜竊,店內的閉路電視畫面拍到,一名賊人首先打破店內玻璃,然後三名賊人從店內抬走夾萬,見到賊人笨拙地將夾萬抬走,其中一名賊人褲子更脫掉。

根據本地5號電視台KPIX報導,店舖損失了至少一萬元現金、手提電腦和店舖營運的設備,隨後,店舖職員追蹤到被偷的手提電腦位置在Hunters Point。

警方於他們報案後5小時才到達現場,案件仍然調查中。

