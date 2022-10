奧克蘭有華裔社區領袖支持Nikki Bas連任市議員（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

11月選舉中,東灣奧克蘭(屋崙)第2區市議員席位,將會由兩名候選人角逐,分別是Harold Lowe,與競選連任的Nikki Bas,上星期有華裔社區領袖要求Bas下台,週三有另一批人表明支持Nikki Bas連任,認為她能夠解決奧克蘭的治安問題。

奧克蘭第2區包含華埠,及近月罪案頻繁發生的小西貢區,其中一位候選人Harold Lowe,從事金融行業,在2010年曾參選Alameda縣第3區縣參事,最終得票率為7%,排名第三,Lowe暫時還沒有競選網站。

而另一位候選人Nikki Bas,她的支持者週三發表一封超過200個簽名的聯名信,支持她連任。

Bas的支持者指,Bas於各種公共安全等的挑戰上展現出領導能力,東灣台山同鄉會主席馬作林表示,在奧克蘭華埠20多年,遇過4位為華埠服務的市議員,認為Bas是最愛護華埠的一位。

馬作林說:「在疫情和反歧視的浪潮掀起後,加上奧克蘭治安非常不穩定,有惡化的跡象,Nikki Bas議員是第一個站出來,支持我們台山社安隊的成立。」

他又指,Bas曾經有份參與社安隊的巡邏,目的就是保護華埠的安全,又指作為華裔都希望華埠的治安有好轉,Nikki Bas說不單華埠,改善整個奧克蘭的治安亦十分重要,又指在現時疫情、仇亞及經歷過George Floyd事件後,社會團結一致非常重要。

Nikki Bas說:「只有改善所有社區的狀況,和其他美麗的奧克蘭鄰居團結一致,一起合作,才能將現況改變。」

另一方面,要求Nikki Bas下台的華埠社區領袖陳錫澎(Carl Chan)表示,不滿Bas臨近選舉才爭取曝光率,而反對Bas連任的人,肯定遠遠超過這200人。

他又指在政治上,一定有贊成和反對的人,亦往往涉及不同政治手段,但他就不會好像Bas的支持者一樣,去到騷擾對方的記者會。

他在兩星期前的記者會上提到,Nikki Bas臨近選舉,才作各種政治手段增加曝光率。

陳錫澎 說:「而最令人感到可恥的,是近期發生很多命案的時候,她一向都不會來華埠做任何事,但現時每次槍殺案、襲擊案,她就會出現,為什麼呢?就是要拉票、競選。」

陳錫澎表示,於奧克蘭受到罪案打擊時,Bas帶領削減警力,令長者、商舖受到嚴重影響。

Nikki Bas發出的聲明,反駁對她作出的指控,Bas被指削減警察資金,及想裁減警員數量,聲明回應奧克蘭警察局的資金,自2019年增加18%,比舊金山(三藩市)和聖荷西多,而Bas亦主張增加警員在華埠及小西貢區的巡邏。

但作為市議會主席的Nikki Bas,曾在去年提出預算修正案,建議削減警局1740萬元開支,用於增聘社區大使,增加多語言服務、支援受害人,及增加臨時住屋等,修正案最後以7比2表決通過。

