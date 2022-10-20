奧克蘭有華裔社區領袖支持Nikki Bas連任市議員（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

11月選舉中，東灣奧克蘭（屋崙）第2區市議員席位，將會由兩名候選人角逐，分別是Harold Lowe，與競選連任的Nikki Bas，上星期有華裔社區領袖要求Bas下台，週三有另一批人表明支持Nikki Bas連任，認為她能夠解決奧克蘭的治安問題。

奧克蘭第2區包含華埠，及近月罪案頻繁發生的小西貢區，其中一位候選人Harold Lowe，從事金融行業，在2010年曾參選Alameda縣第3區縣參事，最終得票率為7%，排名第三，Lowe暫時還沒有競選網站。

而另一位候選人Nikki Bas，她的支持者週三發表一封超過200個簽名的聯名信，支持她連任。

Bas的支持者指，Bas於各種公共安全等的挑戰上展現出領導能力，東灣台山同鄉會主席馬作林表示，在奧克蘭華埠20多年，遇過4位為華埠服務的市議員，認為Bas是最愛護華埠的一位。

馬作林說：「在疫情和反歧視的浪潮掀起後，加上奧克蘭治安非常不穩定，有惡化的跡象，Nikki Bas議員是第一個站出來，支持我們台山社安隊的成立。」

他又指，Bas曾經有份參與社安隊的巡邏，目的就是保護華埠的安全，又指作為華裔都希望華埠的治安有好轉，Nikki Bas說不單華埠，改善整個奧克蘭的治安亦十分重要，又指在現時疫情、仇亞及經歷過George Floyd事件後，社會團結一致非常重要。

Nikki Bas說：「只有改善所有社區的狀況，和其他美麗的奧克蘭鄰居團結一致，一起合作，才能將現況改變。」

另一方面，要求Nikki Bas下台的華埠社區領袖陳錫澎（Carl Chan）表示，不滿Bas臨近選舉才爭取曝光率，而反對Bas連任的人，肯定遠遠超過這200人。

他又指在政治上，一定有贊成和反對的人，亦往往涉及不同政治手段，但他就不會好像Bas的支持者一樣，去到騷擾對方的記者會。

他在兩星期前的記者會上提到，Nikki Bas臨近選舉，才作各種政治手段增加曝光率。

陳錫澎 說：「而最令人感到可恥的，是近期發生很多命案的時候，她一向都不會來華埠做任何事，但現時每次槍殺案、襲擊案，她就會出現，為什麼呢？就是要拉票、競選。」

陳錫澎表示，於奧克蘭受到罪案打擊時，Bas帶領削減警力，令長者、商舖受到嚴重影響。

Nikki Bas發出的聲明，反駁對她作出的指控，Bas被指削減警察資金，及想裁減警員數量，聲明回應奧克蘭警察局的資金，自2019年增加18%，比舊金山（三藩市）和聖荷西多，而Bas亦主張增加警員在華埠及小西貢區的巡邏。

但作為市議會主席的Nikki Bas，曾在去年提出預算修正案，建議削減警局1740萬元開支，用於增聘社區大使，增加多語言服務、支援受害人，及增加臨時住屋等，修正案最後以7比2表決通過。

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