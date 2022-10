【KTSF 張擎鳳報導】

視頻串流服務公司Netflix將會在明年推出打擊密碼共享的計劃。

Netflix週二表示,今年較早時開始測試以對抗共享帳戶的兩個功能,將在2023年廣泛實施。

今年3月,Netflix在智利、哥斯達黎加和秘魯測試額外成員和個人資料轉移功能。

個人資料轉移功能,允許用戶將他們的個人資料轉移到新的付費帳戶。

對於那些希望繼續與家人和朋友共享帳戶的人,額外成員選項允許用戶在其主帳戶下創建子帳戶,但需要支付額外費用。

Netflix未有公佈用戶增加額外成員要支付的費用,但在測試期間這個功能,在哥斯達黎加的費用大約是3美元。

