國稅局因應通脹 調高2023年度免稅額及標準扣稅額（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

國稅局（IRS）週二宣佈，因應通貨膨脹，調高2023年稅務年度的免稅額及標準扣稅額。

國稅局每年都會公佈與通貨膨脹掛鉤的金額調整百份比，由於2022年的通脹加劇，這次調整幅度，是自1985年以來最大的一次，稅階距的增加比去年上升7%。

例如2022年，個人或已婚單獨報稅收入達41,775元，就要繳交22%的稅，2023年就提高至44,725元才需要，增加了2,950元。

二人共同報稅收入，也由83,550元提高至89,450元，才需要繳交22%的稅，增加了5900元。

扣稅額方面，個人及兩人共同報稅，標準扣稅額就分別提高至13,850元及27,700元，分別增加了900元及1800元。

有會計師指，調整是有好處。

會計師何美惠說：「通膨調整的好處是什麼？就是要讓你的稅可以減少，讓稅減少的幾個方法，第一個增加免稅額，第二個就是增加扣除額，稅率的級距也擴大，第四個就增加稅抵Credit。」

何美惠舉例說，假如你到海外工作，免稅額增加7%，就代表增加了幾千蚊的免稅額。

而增加扣除額，就代表可以抵消了因為通貨膨脹造成了薪水增加或收入增加的假象。

何美惠說：「因為你的收入增加，稅會增加的，通貨膨脹調整以後，至少你的稅跟著通貨膨脹走。」

何美惠也簡單說明，國稅局這項措施對大眾主要的影響是什麼。

何美惠說：「如果你的收入增加多於7%，那其實你的稅是增加的，如果你的收入增長幅度是低於7%，因為現在很多免稅額扣抵，孩子的credit，全部都增加，所以你會省很多的稅的，對收入增幅高於7%的人是比較吃虧，但低於7%的人是賺的。」

而新的稅務安排，將會由明年1月開始，反映在上班族的資薪表中，因為每人財務狀況不一樣，關於個人稅務的問題，還是最好詢問自己的會計師。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。