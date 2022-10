國稅局因應通脹 調高2023年度免稅額及標準扣稅額（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

國稅局(IRS)週二宣佈,因應通貨膨脹,調高2023年稅務年度的免稅額及標準扣稅額。

國稅局每年都會公佈與通貨膨脹掛鉤的金額調整百份比,由於2022年的通脹加劇,這次調整幅度,是自1985年以來最大的一次,稅階距的增加比去年上升7%。

例如2022年,個人或已婚單獨報稅收入達41,775元,就要繳交22%的稅,2023年就提高至44,725元才需要,增加了2,950元。

二人共同報稅收入,也由83,550元提高至89,450元,才需要繳交22%的稅,增加了5900元。

扣稅額方面,個人及兩人共同報稅,標準扣稅額就分別提高至13,850元及27,700元,分別增加了900元及1800元。

有會計師指,調整是有好處。

會計師何美惠說:「通膨調整的好處是什麼?就是要讓你的稅可以減少,讓稅減少的幾個方法,第一個增加免稅額,第二個就是增加扣除額,稅率的級距也擴大,第四個就增加稅抵Credit。」

何美惠舉例說,假如你到海外工作,免稅額增加7%,就代表增加了幾千蚊的免稅額。

而增加扣除額,就代表可以抵消了因為通貨膨脹造成了薪水增加或收入增加的假象。

何美惠說:「因為你的收入增加,稅會增加的,通貨膨脹調整以後,至少你的稅跟著通貨膨脹走。」

何美惠也簡單說明,國稅局這項措施對大眾主要的影響是什麼。

何美惠說:「如果你的收入增加多於7%,那其實你的稅是增加的,如果你的收入增長幅度是低於7%,因為現在很多免稅額扣抵,孩子的credit,全部都增加,所以你會省很多的稅的,對收入增幅高於7%的人是比較吃虧,但低於7%的人是賺的。」

而新的稅務安排,將會由明年1月開始,反映在上班族的資薪表中,因為每人財務狀況不一樣,關於個人稅務的問題,還是最好詢問自己的會計師。

