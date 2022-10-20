駐英國曼徹斯特中領館人員涉毆打香港示威者 當事人述事發經過（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

中國駐英國曼徹斯特領事館外，上週日和平抗議期間，被領事館人員毆打的示威者，週三由英國前保守黨領袖陪同之下，講述事發經過。

示威者Bob Chan說：「很不安，在此事反映出中國領館人員視法律於無物，在很安全、有言論自由的地方，中國領館人員可以肆無忌憚，光天化日之下，拉人進去毆打是相象不到，很震驚。」

事件發生於上週日，30至40人於中國駐英國曼徹斯特領事館外面集會抗議中共二十大，期間領事館人員捉了在外面集會的其中一個香港人，進入領事館範圍內毆打，涉嫌打人的4名中領館人員，其中有原總領事鄭曦原。

涉事的示威者週三由英國前保守黨領袖Iain Duncan Smith陪同之下，講述事發經過。

Chan說：「事件發生的時候，我們在和平集會期間，我們有關於抗議中共二十大CCP的展品，領事館人員想拿走我們的展品，毀壞我們的橫額，我們見到此情況，想取回自己的東西，期間我可能太靠近他們的閘門，他們（領事館人員）將我拉進去，有警察嘗試將我拉出來，但不成功，最後被他們（領事館人員）拉進去毆打。」

被領事館人員毆打的示威者就表示，眼、眼角、頭多處受傷，眼角現已消腫。

Chan說：「頭亦有腫痛，以及失去一些頭髮，整個背部都痛，最痛是尾龍骨位置，有些神經傷。」

事件震驚英國政界，英國外相祁湛明（James Clevery）週二就事件召見了中國駐英國代辦，要求中方解釋。

中國外交部批評有滋事分子非法進入中領館範圍，並向英方提出交涉。

中國外交部發言人汪文斌說：「中方已就駐曼徹斯特領館遭到惡意滋擾一事，向英方提出交涉，我要強調的是，由於不法分子惡意滋擾，非法進入中國駐曼徹斯特領館，導致中方人員受傷，中方館舍安全受到威脅，中國駐曼總領館的尊嚴和安寧，不容侵犯，我們希望英方切實履行責任。」

中方的說法，與現場錄影、大曼城警方的聲明，以及示威者親述的事發經過不符。

陪同出席的英國前保守黨領袖Iain Duncan Smith就指，中領館人員漠視英國的人權、法治和民主，這是不能容忍的。

Smith敦促英國政府將涉事的中領館人員驅逐出境。

Smith說：「我希望英國外交部致電中國大使，表明如果確定到是誰毆打人，我們會將他們送回家，他們不受歡迎。」

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