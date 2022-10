駐英國曼徹斯特中領館人員涉毆打香港示威者 當事人述事發經過（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

中國駐英國曼徹斯特領事館外,上週日和平抗議期間,被領事館人員毆打的示威者,週三由英國前保守黨領袖陪同之下,講述事發經過。

示威者Bob Chan說:「很不安,在此事反映出中國領館人員視法律於無物,在很安全、有言論自由的地方,中國領館人員可以肆無忌憚,光天化日之下,拉人進去毆打是相象不到,很震驚。」

事件發生於上週日,30至40人於中國駐英國曼徹斯特領事館外面集會抗議中共二十大,期間領事館人員捉了在外面集會的其中一個香港人,進入領事館範圍內毆打,涉嫌打人的4名中領館人員,其中有原總領事鄭曦原。

涉事的示威者週三由英國前保守黨領袖Iain Duncan Smith陪同之下,講述事發經過。

Chan說:「事件發生的時候,我們在和平集會期間,我們有關於抗議中共二十大CCP的展品,領事館人員想拿走我們的展品,毀壞我們的橫額,我們見到此情況,想取回自己的東西,期間我可能太靠近他們的閘門,他們(領事館人員)將我拉進去,有警察嘗試將我拉出來,但不成功,最後被他們(領事館人員)拉進去毆打。」

被領事館人員毆打的示威者就表示,眼、眼角、頭多處受傷,眼角現已消腫。

Chan說:「頭亦有腫痛,以及失去一些頭髮,整個背部都痛,最痛是尾龍骨位置,有些神經傷。」

事件震驚英國政界,英國外相祁湛明(James Clevery)週二就事件召見了中國駐英國代辦,要求中方解釋。

中國外交部批評有滋事分子非法進入中領館範圍,並向英方提出交涉。

中國外交部發言人汪文斌說:「中方已就駐曼徹斯特領館遭到惡意滋擾一事,向英方提出交涉,我要強調的是,由於不法分子惡意滋擾,非法進入中國駐曼徹斯特領館,導致中方人員受傷,中方館舍安全受到威脅,中國駐曼總領館的尊嚴和安寧,不容侵犯,我們希望英方切實履行責任。」

中方的說法,與現場錄影、大曼城警方的聲明,以及示威者親述的事發經過不符。

陪同出席的英國前保守黨領袖Iain Duncan Smith就指,中領館人員漠視英國的人權、法治和民主,這是不能容忍的。

Smith敦促英國政府將涉事的中領館人員驅逐出境。

Smith說:「我希望英國外交部致電中國大使,表明如果確定到是誰毆打人,我們會將他們送回家,他們不受歡迎。」

