聯邦法官裁定現行夢想生暫緩遣返計劃可執行 但附帶新規例

【KTSF 張麗月報導】

一名聯邦地區法庭法官較早時裁定，現行版本對DACA夢想生的暫緩遣返計劃可以繼續執行，但附帶有新規例，包括DACA計劃不再接受新提出的申請，這些條件限制，無疑增加對DACA計劃的不確定性，灣區就有一個少數族裔組織堅持對DACA計劃爭取權益到底。

奧巴馬時代設立的DACA計劃是在2012年執行，聯邦地區法庭法官Andrew Hanen去年曾經宣布，DACA夢想生計劃不合法，但現時他說這項計劃在本月底時，將會根據新規例繼續實施，但有條件限制，包括DACA計劃不再接受新提出的申請，而那些已經參與計劃的人士，可以繼續參與，到期重新提交申請。

對於這些新規例，DACA計劃仍然面對不確定性。

其中一個DACA夢想生Juan Prieto，他現時居住在灣區，他在8歲時跟隨父母從墨西哥來美，之後在美國讀書長大，在2017年在柏克萊加大畢業。

他現時在舊金山（三藩市）為移民爭取權益的組織工作，做圖像設計員，他每天都搭地鐵上班，可以說已經習慣了這裡的生活，以美國為家，但對於前路仍然感到徬徨。

他說政策一日未落實，他的前路都充滿不確定性，他聲言一定會繼續堅持到底，為DACA夢想生爭取權益。

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