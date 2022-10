聯邦法官裁定現行夢想生暫緩遣返計劃可執行 但附帶新規例

【KTSF 張麗月報導】

一名聯邦地區法庭法官較早時裁定,現行版本對DACA夢想生的暫緩遣返計劃可以繼續執行,但附帶有新規例,包括DACA計劃不再接受新提出的申請,這些條件限制,無疑增加對DACA計劃的不確定性,灣區就有一個少數族裔組織堅持對DACA計劃爭取權益到底。

奧巴馬時代設立的DACA計劃是在2012年執行,聯邦地區法庭法官Andrew Hanen去年曾經宣布,DACA夢想生計劃不合法,但現時他說這項計劃在本月底時,將會根據新規例繼續實施,但有條件限制,包括DACA計劃不再接受新提出的申請,而那些已經參與計劃的人士,可以繼續參與,到期重新提交申請。

對於這些新規例,DACA計劃仍然面對不確定性。

其中一個DACA夢想生Juan Prieto,他現時居住在灣區,他在8歲時跟隨父母從墨西哥來美,之後在美國讀書長大,在2017年在柏克萊加大畢業。

他現時在舊金山(三藩市)為移民爭取權益的組織工作,做圖像設計員,他每天都搭地鐵上班,可以說已經習慣了這裡的生活,以美國為家,但對於前路仍然感到徬徨。

他說政策一日未落實,他的前路都充滿不確定性,他聲言一定會繼續堅持到底,為DACA夢想生爭取權益。

